El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dijo este sábado que entregó el poder a cambio de nada.

En ese sentido, Fernández aseguró que cuando salió de la presidencia en el 2012 entendía que su carrera política había culminado, pero dijo que empezaron a ocurrir “cosas inesperadas” para borrar su legado.

“No tenía aspiraciones de volver. Empezaron a ocurrir cosas inesperadas: campañas de descrédito, formas de opacar el legado, destrucción moral y política. Bueno, me obligan necesariamente a tener que reaccionar”, dijo Fernández.

Agregó que en el tema moral se amenazaba la democracia dominicana “porque lo que se procuraba era mi eliminación del escenario para encontrar el camino abierto y perpetuarse en el poder. El tiempo demostró que así era. No pude ser indiferente a eso. Tenía que actuar. Actué primero dentro de mi propio partido. Había una reacción siempre adversa a las cosas que planteaba y decía”.

Aseguró que la defensa de la institucionalidad democrática también lo han obligado a intervenir de nuevo en el ámbito político, “asumiendo un papel de asegurar que nuestro sistema no será vulnerado ni alterado, porque nos llevaría de nuevo al retroceso y eso te obliga, te compromete, a continuar en la vida política nacional”.

Enfatizó que durante su Gobierno, desde el punto de vista político tenían el control del Senado, de la Cámara de Diputados, los alcaldes y gobernadores y decidieron “para bien”.

Resaltó que durante su mandato se creó “el Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Administrativo, una reforma constitucional moderna, la constitucionalización de los derechos fundamentales, el habeas data y corpus, todo ahí está. No tengo ninguna razón para seguir”.

“Pero resulta que me di cuenta de que los actores políticos, incluso los más próximos a mí, no tenían la madurez para continuar ese proceso. Por lo tanto, me siento comprometido con la democracia dominicana y con tareas inconclusas que están por delante que hubiera deseado que otros la siguieran”.

Los detalles fueron ofrecidos durante una entrevista que le concedió Fernández a al periodista Jairon Severino en El Dinero.