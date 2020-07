LeBron James es una de las principales figuras de la NBA y es considerado como uno de los mejores de la historia del básquet. Dentro de su exitoso currículum figuran tres de campeonato (dos con Miami Heat y uno con Cleveland Cavaliers), tres medallas olímpicas (oro en Beijing 2008 y Londres 2012 y bronce en Atenas 2004) y un tercer puesto en el Mundial de Japón 2006.

Su figura creció de manera exponencial recientemente debido a su fuerte lucha por la igualdad social en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd durante esta pandemia mundial del coronavirus. La estrella de Los Angeles Lakers lanzó More Than a Vote (más que un voto, en español), una organización política creada con el objetivo de combatir el absentismo electoral entre la comunidad negra en Estados Unidos.

En las últimas horas LeBron volvió a realizar fuertes declaraciones al ser consultado por ‘Black lives matter’. “Mucha gente habla de ello como de un movimiento. Cuando eres negro, no es un movimiento. Es un estilo de vida. Nos sentamos aquí y decimos que es un movimiento y, OK, ¿cuánto va a durar este movimiento? Desafortunadamente, en Estados Unidos y en la sociedad, no ha habido ningún maldito movimiento para nosotros. No, esto es una forma de la vida. Cuando te despiertas y eres negro, eso es lo que es”, confesó.

“Por un paso que otra persona podría tener que dar, sabemos que los negros tenemos que dar cinco pasos más. Lo entendemos. Pero también es lo que nos hace tan fuertes, nos hace tan poderosos, nos hace tan únicos, porque tuvimos muchas dificultades en nuestra vida. Es desgarrador. Ustedes no entienden. A menos que sean una persona de color, ustedes no lo entienden. Entiendo que podrían sentirlo, pero nunca podrían entender realmente lo que es ser negro en Estados Unidos”, añadió.

LeBron on Nipsey Hussle’s death: “It’s one of the most unfortunate events in American history.” pic.twitter.com/CYK0XlwGf2 — LeBron James Fans (@LeBronTeam) April 6, 2019



En lo que respecta a lo estrictamente deportivo, Los Angeles Lakers cayeron ayer por 108 a 104 ante los Dallas Mavericks en el VISA Athletic Center de Orlando. Para este encuentro preparatorio de cara a los playoffs, Frank Vogel decidió darle pocos minutos a sus principales figuras. LeBron James, en 17 minutos, aportó 12 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 1 robo, mientras que Anthony Davis, en la misma cantidad de tiempo, contribuyó con 12 puntos, 1 rebotes, 1 asistencias y 2 robos.

Seth Curry, el hermano de Stephen Curry -estrella de los Golden State Warriors, fue el goleador del encuentro con 23 unidades, seguido de Boban Marjanović, con 17. Luka Doncic, por su parte, firmó una planilla con 14 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 1 robo.



Durante el encuentro también se hizo viral una inesperada imagen de LeBron, quien durante estaba en la banca, utilizó una bolsa de hielo para colocarla en un inusual lugar.