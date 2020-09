“Nunca lo hablé con nadie. Aún tengo pesadillas, me gustaría poder llevar una cámara a mis sueños y mostrarles cómo es. Es aterrador y lo revivo cada noche y aún estoy traumatizada y creo que la única forma de que se detengan estas pesadillas es hacer algo”. Las palabras podrían parecer las de un adolescente atormentado, pero eran las de Paris Hilton, la millonaria conocida por sus lujos, sus exitosos negocios y su intensa vida social.

Consciente de que durante años alimentó al “personaje” que ella misma creó, y que parecía alejado de cualquier problema terrenal, Paris decidió abrir las puertas de su lado más oscuro, y quizás más real, a través del documental This is Paris, que se estrenará en YouTube el próximo 14 de septiembre.

Hasta antes de esa producción era extraño que Paris hablara de sí misma de una manera tan cruda. Sí reconoció que la filtración de su video sexual le trajo problemas mentales y no quiso salir de su casa en meses, pero también comentó que no podía estar en terapia porque no confiaba en nadie.

Nacida en una cuna de oro, se hizo famosa precisamente por su video sexual y también por un reality llamado The Simple Life – en donde jugaba baloncesto usando tacones Louis Vuitton o mostraba su total desconocimiento de las lavanderías-, pero la vida de Paris Hilton está lejos de ser simple.

La bisnieta del millonario hotelero Conrad Hilton padeció de una infancia traumática y también de parejas abusivas. Ha luchado contra el estereotipo de la rubia tonta y se siente responsable de la obsesión que existe entre las adolescentes de hoy por su propia imagen.

Su documental devela una imagen muy distinta de la chica “cool”, la “reina de la noche” siempre a la moda y alejada de preocupaciones que mostró durante años.

Según Paris, todo este tiempo había evitado revelar esos sombríos detalles de su existencia porque temía “lastimar” su “marca”, pero se dio cuenta que era urgente un cambio.

“Si no lo hago, esto va a seguir pasando y voy a seguir traumatizada y pensando en eso el resto de mi vida”, declaró a Us Weekly. “Algunas partes son muy traumáticas o difíciles en mi vida y quiero poder contar mi historia para que la gente pueda entenderme y también comprenderse a sí misma”.

La pesadilla comenzó en su época de secundaria, en Nueva York, donde se volvió “adicta a la vida nocturna. Me sentía como la reina de la noche. Ahí es donde realmente me convertí en Paris”.

Preocupados, sus padres primero la castigaron encerrándola en su habitación y quitándole el teléfono, pero cuando eso no funcionó la enviaron a “escuelas de crecimiento emocional”.

Según Paris, le quitaban sus pertenencias y cuando trató de escapar la golpearon brutalmente delante de otros chicos.

Pero el infierno sería mayor en la escuela Provo Canyon en Utah, “la peor de las peores”, en donde estuvo 11 meses en 1998.

La millonaria, hoy de 39 años, cree que el personal de esa escuela disfrutaba con “torturar a los niños y verlos desnudos”.

Los maltratos a Paris en aquel lugar habrían incluido el recetarle pastillas, al igual que al resto de los alumnos, pero ella las escondía en una servilleta para no tomarlas.

Como si se tratara de una prisión, según Hilton, cuando descubrieron que no estaba tomando sus medicamentos la pusieron en aislamiento. “Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí durante unas 20 horas. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Alguien estaba en la otra habitación, había como una camisa de fuerza. … Me estaba congelando, me estaba muriendo de hambre, estaba sola. Tenía miedo”.

Una vez que alcanzó la mayoría de edad, Paris pudo librarse de ese martirio y volvió a casa sin decir una palabra a su familia de lo que vivió ahí.

Paris no deseaba contar ningún pasaje oscuro de su vida por temor a que eso afectara su marca (AP)

“Después de estar en esa escuela, no quería que nadie lo supiera, no quería avergonzarme de que estaba tan obsesionada con lucir perfecta por fuera”.

Durante años se dedicó a seguir con su vida y a evadir lo ocurrido, pero pronto se dio cuenta que por más que intentara olvidarlo, esos recuerdos regresaban a atormentarla en forma de pesadillas e insomnio.

Según Paris, padece de un “insomnio horrible” debido a una pesadilla recurrente causada por un hecho real de cuando la llevaron a una de esas escuelas de “crecimiento emocional”.

“¿Quieres que esto sea de la manera fácil o difícil?”, le preguntan dos personas que intentan sacarla de la cama, mientras ella hace todo por huir.

En la vida real, dos personas entraron a su habitación y la sacaron de su cama para llevarla a una de esas escuelas.

“Pensé que me estaban secuestrando. Comencé a gritar por mi mamá y mi papá, como, ‘Ayúdame’. Y nadie vino. Mientras me llevaban vi a mis padres llorando junto a la puerta”.

Relaciones problemáticas y un video sexual

Tras el trago amargo del paso por las escuelas de educación emocional, los problemas de Paris se manifestaron a través de relaciones abusivas.

En el documental, Paris reveló que cinco hombres abusaron de ella emocional, verbal o físicamente.

Labios ensangrentados y golpes en los brazos son la prueba de Paris respecto de aquellas agresiones.

“Quería tanto el amor que estaba dispuesta a aceptar que me golpearan, gritaran o estrangularan … muchas cosas”, confesó la estrella.

Sin especificar nombres, Paris compartió que la han “estrangulado, arrojado teléfonos, computadoras y lo acepté porque casi pensé que era tan normal, como que él me ama tanto que se está volviendo así de loco”.

Sin duda uno de los grandes golpes en la vida de Paris fue la difusión de su video íntimo junto a Rick Salomon. “Fue como ser violada electrónicamente”, aseguró.

Hilton dijo que quizás el escándalo del video jamás habría ocurrido de no ser por su paso por la escuela Provo. “Estaba tan perdida y desesperado por el amor que encontré a la peor persona posible”.

Sus problemas en el amor la han llevado a ser muy desconfiada de sus novios. “Cada vez que tengo un nuevo novio, consigo una computadora completamente nueva porque siempre entran o me gritan y me amenazan, ‘Dame tu contraseña ahora’. Una noche estaba con uno de mis ex novios y tuvimos una gran pelea. Estaba en mi computadora ignorándolo porque me sentía realmente incómoda, y él simplemente me la quitó y la tiró al piso”.

La vida familiar

Paris está consciente de que ya no es una niña e incluso congeló sus óvulos por si en algún momento decide ser madre, pero también aceptó que no está totalmente segura de casarse.

“Cuando te casas, estás obligada a crecer. Tengo miedo de crecer. Sé que soy mayor, pero creo que después de estar en esas escuelas pierdes la infancia… La gente me asusta, especialmente los hombres”.

La reina influencer

En una época donde no existían las redes sociales, Paris fue considerada la primera “influencer”, pero ella piensa que ayudó a “crear un monstruo”.

“Ahora veo a las niñas que tienen 10 años, 9 años. Están tratando de obtener la selfie perfecta, poniendo los filtros, ni siquiera pueden mirarse a sí mismas en el teléfono sin poner un filtro. Ni siquiera puedo imaginarme a una niña de 13 años hoy. Me siento responsable por ello”.

Aunque no tan sombrío, también es reveladora la adicción de Paris a su teléfono móvil.

Según ella pasa unas 16 horas al día revisando sus redes sociales. “Cuando sumas todas esas horas, es literalmente como si hubieras pasado años de tu vida mirando un teléfono”.

Además de liberar sus “demonios” con el documental Paris trató de mostrar que no es el personaje que interpretó en The Simple Life.

Y es que muchos aún recuerdan los episodios al lado de Nicole Richie en los que se hizo famosa su frase de “that’s hot” y donde se le vio tratando de limpiar los pisos de su mansión a bordo de un segway, o aconsejando hacer mal las labores del hogar para evitar futuras tareas.

‘Fue el primer programa que hice. No había visto una cámara antes y realmente no sabía lo que hacía. Los productores le dijeron a Nicole que tenía que ser ‘la chica polémica’ y yo tenía que actuar como la típica rubia tonta. Traté de interpretar ese papel, pero no me di cuenta de que iba a terminar haciéndolo durante cinco años”, aseguró en 2013 al diario Metro.

“Sé exactamente lo que estaba haciendo y estoy feliz de que la gente finalmente se dé cuenta de que no es así”, dijo Paris el pasado enero para hablar de su documental. “Creo que, además, sólo por venir de una familia privilegiada, todo el mundo asume que todo me fue entregado y que no entienden todo el trabajo que implica. En esta película, puedes ver cuánto trabajo, la ética de trabajo que tengo y por qué y cómo construí este imperio y no fue solo porque alguien me lo dio. Lo hice yo misma”. infobae.com