Las revelaciones sexuales de Christina Aguilera y sus lugares favoritos: “No puedo creer que no nos hayan descubierto”

Durante una entrevista en el último episodio del podcast Call Her Daddy, la cantante respondió a todas las preguntas sobre la intimidad con su pareja

La cantante y actriz Christina Aguilera se sinceró durante el nuevo episodio del podcast Call Her Daddy y reveló los lugares más salvajes en los que mantuvo relaciones sexuales.

Cuando el presentador Alex Cooper le preguntó cuáles eran sus tres posiciones sexuales principales, Aguilera, de 42 años, quien no tiene miedo de entrar en detalles respondió que “depende del estado de ánimo”.

“A veces es agradable temprano en la mañana de lado y por detrás, hay cucharita involucrada”, dijo, y agregó que también disfruta del “estilo perrito en la ducha”.

Luego, Aguilera dijo que es genial “usar la imaginación” y ser creativo con su pareja, su prometido de toda la vida, Matthew Rutler.

“Ahí está la caja de resonancia del estudio. Me he inclinado sobre ella un par de veces. Es divertido”, dijo la cantautora. “Un avión puede ser divertido, definitivamente hemos escondido algunas cosas debajo de la manta. No puedo creer que no nos hayan descubierto tantas veces en tantas situaciones”.

Christina Aguilera. REUTERS/Allison Dinner



La revista People comentó que en otra parte de la entrevista, Aguilera reveló que su parte favorita del sexo es “correrse” porque le encanta la “intimidad”.

“El sexo es divertido y conocer tu cuerpo es muy importante. Solo vas a conocer tu cuerpo cuando pasas tiempo contigo mismo primero, así que incluso sabes qué pedirle a tu pareja o lo que te gusta”, dijo.

Además, después de que Cooper le preguntó en qué es “mejor”, Aguilera se apresuró a promocionar sus habilidades para el sexo oral, “Sin duda… lo disfruto”, respondió. “Escuché que a algunas mujeres no les gusta, pero no sé, hombre… es excitante”.

Christina Aguilera junto a su pareja Matthew Rutler. REUTERS/Danny Moloshok



“La sexualidad es algo muy específico, así que lo que a un chico le puede gustar, a otro no”, dijo la cantante. “Hay muchos niveles diferentes, por eso es muy importante estar con un compañero en el que realmente puedas explorar”.

“Esta es una progresión muy natural para mí personalmente”, dijo Aguilera. “[Espero] inspirar a otras mujeres para que se sientan cómodas hablando de sus experiencias y siendo dueñas de su cuerpo y su sexualidad y lo que eso significa para ellas, porque cada mujer es diferente”.

“[Espero] inspirar a otras mujeres para que se sientan cómodas hablando de sus experiencias y siendo dueñas de su cuerpo y su sexualidad y lo que eso significa para ellas, porque cada mujer es diferente”. REUTERS/Steve Marcus



“He llegado a conocer bien mi vagina durante los últimos 42 años. Y, literalmente, hay puntos de placer que siguen abriéndose a medida que envejeces”, agregó. “Y eso es algo que realmente he notado. Hay cuatro lugares diferentes en los que puedo tener un orgasmo alrededor de mi vagina, y esa es la verdad”.