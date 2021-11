Anthony Santos ha solicitado unos equipos de luces tan específicos y modernos para su presentación en Imagine Punta Cana, el 11 de diciembre, que el productor Ángel Laureano tuvo que pedirlo a Miami esta semana dado que en República Dominicana no están disponibles, esto según una nota de prensa enviada a Diario Libre.

“De igual forma pasó con el equipo de sonido que desplegará el “Mayimbe” en su presentación, ya que el mismo tampoco está en el país y hemos tenido que mandarlo a buscar a Puerto Rico, pues la fidelidad que exige Anthony debe cumplir con los más altos estándares de la tecnología actual”, explica Ángel.

Asimismo, el productor hizo saber que también le fue exigido contratar un séquito de 50 efectivos para la seguridad del “Bachatú” utilizando el mismo protocolo de seguridad presidencial.

“Anthony subió sus estándares de calidad y está que no juega con sus presentaciones y si las condiciones técnicas no están acorde con su líder, prefiere mejor no tocar”, dijo Laureano.

De igual forma Anthony Santos requirió un espacio de más de trescientos metros cuadrados dónde sólo puede estar él y quien él decida, que fungirá como su camerino personal para este show.

Ángel Laureano, productor del evento informó que el concierto del día 11 de diciembre en Imagine Punta Cana, es un concierto enfocado también para el segmento de la clase media por ende ha diseñado un espacio exclusivo para doscientas personas.

De acuerdo a lo informado, estas entradas incluyen además de la entrada al evento, el consumo de bebida “open bar” durante toda la noche por 100 dólares y que pueden adquirirse en Uepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo.