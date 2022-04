Con memes y fuertes imágenes. Así demostraron sus disgustos los usuarios de redes sociales a la recién estrenada canción de los urbanos Yailín y Anuel AA. La primera colaboración muscial de la pareja del momento no convenció a los internautas y así se lo hicieorn saber, al convertirlos en tendencia en Twitter, aunque no para bien.⁣

⁣

“Si tu me busca”, es el título de la canción definida como “atrevida, sensual, desafiante y sin censura”, como sus mismos intérpretes.⁣

⁣

El tema se estrenó junto con su videoclip oficial, disponible en todas las plataformas digitales. ⁣

⁣

Tras este lanzamiento musical, los usuarios en las redes no dudaron en expresar sus opiniones. Han catalogado este sencillo como un “horror, obsceno, vulgar, inadecuado”, etc, aunque unos cuantos manifestaron su agrado por los versos de esta canción.⁣

⁣

“Ni yo que soy la presidenta de Real Hasta La Muerte le puedo defender esa canción con Yailin a Anuel. Es que ni Frabian. Ni Pablito. Ni la mamá de Yailin. Nadie”, dijo una de las fanáticas de Anuel AA.⁣

⁣

Otros comentarios en Twitter⁣

⁣

“Gente el tema de Anuel y Yailin no está tan mal si quitas el volumen, cierras youtube, rompes los auriculares y te cortas las orejas”. ⁣

⁣

“Desaparezcan de mi vida las personas a las que les gusta la nueva canción de Anuel y la Yailin”⁣

⁣

“Duele decir esto pero la canción de Anuel con yailin es lo peor que he escuchado en mis 18 años de vida”⁣

⁣

⁣