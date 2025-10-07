La Semanal con la Prensa: una conquista de la transparencia democrática

Desde su primera emisión, realizada el lunes 28 de agosto de 2023, La Semanal con la Prensa, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha desarrollado un total de 110 ediciones hasta la fecha.

Por Humberto Fernández

En tiempos donde la desinformación avanza más rápido que la verdad, el programa “La Semanal con la Prensa” se ha convertido en un pilar fundamental de la comunicación pública en la República Dominicana. Su permanencia no solo debe ser defendida, sino valorada como una conquista de la transparencia y la democracia moderna.

Algunos sectores han sugerido su eliminación, sin entender que este espacio representa un hito histórico en la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Por primera vez, un Presidente se sienta de frente con los periodistas del país para rendir cuentas, responder inquietudes y abrir las puertas del Palacio Nacional al escrutinio público.

Cinco razones por las que “La Semanal con la Prensa” debe permanecer

1. Porque promueve la transparencia y la rendición de cuentas.

Cada semana, el presidente Luis Abinader ofrece explicaciones directas sobre los proyectos, programas y decisiones de su gestión. Este ejercicio convierte la comunicación gubernamental en un modelo de rendición de cuentas constante y pública, evitando la opacidad que por años caracterizó a los gobiernos dominicanos.

2. Porque acerca el poder al pueblo.

A través de los medios, la ciudadanía tiene acceso a información verificada y directa, sin intermediarios ni manipulaciones. “La Semanal” es una ventana abierta del Palacio Nacional al país, donde cada respuesta del presidente refleja un compromiso con la gente, no con la propaganda.

3. Porque dignifica el rol del periodista.

En un contexto donde muchos gobiernos prefieren el silencio o la evasión, este programa ofrece un espacio de interacción real con los profesionales de la prensa. Permite que reporteros, comunicadores y medios regionales tengan voz frente al primer mandatario, fortaleciendo así la libertad de expresión y el derecho a la información.

4. Porque es un ejercicio democrático inédito.

Ningún otro presidente en la historia reciente de la República Dominicana ha mantenido una relación tan directa y constante con los medios. Este diálogo semanal demuestra que la democracia no se construye con monólogos, sino con conversaciones abiertas y plurales.

5. Porque fortalece la institucionalidad y la confianza pública.

La transparencia genera confianza, y la confianza es la base de toda gobernabilidad. Cuando un gobierno se expone voluntariamente al escrutinio de la prensa, demuestra madurez política, seguridad en sus acciones y respeto hacia las instituciones democráticas.

Eliminar “La Semanal con la Prensa” sería retroceder a los tiempos en que la información oficial se manejaba desde el secretismo o el rumor. Este espacio, más que un programa, es una política de Estado en favor de la comunicación abierta, un ejemplo que otros países podrían imitar.

Quienes abogan por su desaparición deberían, en cambio, valorar su impacto, exigir su fortalecimiento y reconocer que en la palabra abierta del Presidente también se refleja el respeto por el pueblo dominicano.

Los países que apuestan por una comunicación gubernamental abierta, plural y democrática logran sociedades más informadas, instituciones más fuertes y ciudadanos más conscientes de su realidad.

Cuando la información fluye con transparencia, el diálogo sustituye la desconfianza, la crítica se convierte en oportunidad y el debate público en herramienta de crecimiento colectivo.

Por eso, espacios como “La Semanal con la Prensa” no deben verse como una concesión del poder, sino como un paso firme hacia un modelo de gobernanza más moderno, responsable y comprometido con el derecho del pueblo a saber.