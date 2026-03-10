La Quinta Temporada de Teatro Banreservas inicia a sala llena con La gran depresión

Santo Domingo. Con funciones a casa llena y una conexión inmediata con el público, la obra “La gran depresión”, de Félix Sabroso, se inauguró la Quinta Temporada de Teatro Banreservas los días 7 y 8 de marzo, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Protagonizada por Elvira Taveras y Lumy Lizardo, bajo la dirección de Indiana Brito y producción de Juancito Rodríguez, la puesta en escena ofreció un retrato humano cargado de humor e introspección que conectó de inmediato con los espectadores.

Esta presentación dio apertura a la quinta edición de la temporada, dedicada al destacado teatrista Giovanny Cruz, figura fundamental en la formación, dirección y proyección del teatro dominicano, quien estuvo presente durante el fin de semana inaugural.

El productor artístico y creador del proyecto, Guillermo Cordero, agradeció el respaldo del Banco de Reservas y del Centro Cultural Banreservas, destacando que esta iniciativa continúa consolidándose como una plataforma de impulso para la creación teatral dominicana.

“La Temporada de Teatro Banreservas permite fortalecer la producción escénica del país, impulsar el trabajo de las compañías independientes y acercar el teatro a nuevas audiencias”, señaló.

Durante la función, el público acompañó con entusiasmo la historia de dos mujeres que, en medio de una crisis personal, enfrentan sus contradicciones y emociones más profundas, dando paso a un relato donde la ironía y la sensibilidad conviven sobre el escenario.

El montaje escénico, acompañado por una cuidada dirección, el ritmo de las interpretaciones, la iluminación y el diseño sonoro, mantuvo la atención del público durante toda la función, generando carcajadas y conexión constante. La propuesta visual, apoyada en un mobiliario minimalista y una disposición escénica que privilegia la cercanía entre los personajes, permitió que la historia fluyera con naturalidad entre el humor y la tensión emocional.

La cartelera continuará esta semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con El desahogo de una viuda, el sábado 14 de marzo a las 8:30 p.m. y domingo 15 de marzo a las 6:30 p.m., bajo la producción de Niurka Mota, la dirección de Danilo Taveras y actuaciones de Niurka Mota y Alexander Delgado.

De manera paralela, el Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo presentará Las fábulas de Juan Niní, con dramaturgia, producción y dirección de Carlota Carretero, el sábado 14 y domingo 15 de marzo a las 5:30 p.m.; El camarón encantado, inspirado en el cuento homónimo de José Martí, bajo la producción de Teatro Sonrisitas, el sábado 21 y domingo 22 de marzo a las 5:30 p.m.; y Para subir al cielo, producción de Anacaona Teatro, el sábado 28 y domingo 29 de marzo a las 5:30 de la tarde.

En el Centro Cultural Banreservas de Santiago, la programación incluirá Emocionario, el sábado 14 y domingo 15 de marzo a las 5:30 p.m., y La Odisea, el sábado 21 y domingo 22 5:30 p.m., ambas con dramaturgia, dirección y actuación de Lorena Oliva.

También se presentará Liborio, producción del Teatro Guloya, escrita por César Sánchez Beras y dirigida e interpretada por Dimitri Rivera, funciones pautadas para el sábado 21 a las 8:30 p.m. y el domingo 22 a las 6:30 p.m.

La temporada tendrá funciones el sábado 28 a las 8:30 p.m. y cerrará el domingo 29 a las 6:30 de la tarde, con la comedia Mis tres suegras, de Hugo Daniel Marcos, con producción y dirección de Josema Rodríguez. Las actuaciones serán del propio Rodríguez, Pamela de León, Karla Hatton, Patricia Muñoz y Jacqueline Estrella.

Con esta iniciativa, la Temporada de Teatro Banreservas continúa fortaleciendo el desarrollo del teatro dominicano, promoviendo la creación escénica nacional y el encuentro entre los artistas y público.