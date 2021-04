Pensamiento Político 17

La política, es una herramienta de servicios; pero también es el vehículo por donde transitan los proyectos que elaboran aquellos que les sirven o pretenden servir a los pueblos ya sea a través de las decisiones políticos-electorales o no.

Pero para poder esta, (la política), servir de canal para el desarrollo colectivo, que es lo que pretendemos dar a entender en el presente pensamiento, se hace más que necesario, que quienes dicen llamarse como tales, no solo usen este término para llegar a los pueblos tras la búsqueda de votos en tiempos electorales, sino además, que la misma debe ser cultivable en todo tiempo, pero a través de los que son los diseños y planes que bien podrían concretizarse por medio de las políticas públicas.

Ahora bien, que son las políticas públicas, no son más que aquellas herramientas que diseñan y ponen en ejecución teóricos al servicio de los gobiernos para desarrollar a los pueblos, y estas a su vez las diseñan y dirigen quienes con conocimiento en la materia pretenden echar a correr las ruedas del desarrollo de las comunidades.

De ahí nuestro discurso en la gran mayoría de estos pensamientos políticos, los cuales van encaminado en la dirección de que se cumpla con las normas establecida a través de la Ley 33 18 (para Republica Dominicana) para que los partidos les den fiel cumplimiento a lo que establece esta normativa, que es la Educación Política obligatoria, para de esta manera, los movimientos, agrupaciones y partidos tengan en su interior todo un ejército de personas con capacidades múltiples y así estos llevar a cabo las transformaciones que necesitan nuestros países.

La Política como vehículo de desarrollo de los pueblos debe ser una constante de todos aquellos sectores sociales que al igual que quien escribe aspira, para que de esta manera nuestras sociedades puedan en lo adelante transitar un camino mucho más prometedor de cara al desarrollo integral que necesitan nuestras naciones.

Sería bueno precisar, que muchas veces por falta de tener los partidos en sus diversas estructuras esos bancos de personas pensantes en base a lo que es el desarrollo de la política como ciencia, pues lamentablemente en las diversas sociedades terminamos siendo borregos.

Pues en cada uno de los procesos electorales asistimos para escoger, no los mejores que nos presentan las cartillas y fotos en los certámenes, sino, los menos malos de todo aquel vendaval de promesas que a manera de conquista nos llueven a través de las ofertas políticas.

Cuando los actores políticos se preocupan por llevar o trabajar sin importar que ocupen o no posiciones electorales u otra de carácter administrativo, ya sea al frente de un ministerio, una dirección nacional, regional o local, un puesto en el congreso nacional, o las alcaldías o la misma presidencia del país, esto lleva a los pueblos un claro mensaje de que tal o cual fulano que hace esto, no sobre una de las posiciones antes mencionadas, sino sobre la idea de que la política debe ser el vehículo constructor de desarrollo, pues sencillamente, esa persona terminaría recogiendo los frutos deseados, los cuales, al final redundarían no necesariamente a su favor, sino a favor de todo el conglomerado sobre el cual este ha llevado a cabo tales tareas.

Basándonos en lo ante dicho, es lo que podríamos asegura, que este es el tipo de persona que bien merece este calificativo, es decir de llamarse un político autentico, y no un logrero de situaciones tal y como los vemos en cada uno de los procesos electorales de nuestros países y pueblos tercermundistas.

Tal y como lo hemos venido estableciendo en casi todos estos textos, la política es una ciencia hermosa, cuyos preceptos básicos están íntimamente conectados con los deseos más sensibles de cada sociedad y si esto no sucede así, pues sencillamente, la misma no es tal y pasaría a llamarse de otra manera.

Es por ello, que los pueblos deben exigirles a sus hombres y mujeres que se dedican de manera empírica a ejercer este noble ejercicio, para que cada día más se esfuercen, que profundicen en los conocimientos de la misma, pero no solo en el aspecto del aprendizaje del campo en cuestión, sino también sobre aquellas normas tanto ética como moral, las cuales son tan necesarias para el fortalecimiento y desarrollo integral de quienes dirigen estamentos importantes o pretenden dirigirlos, y para que esta a su vez bien pudiera servir de vehículo para el desarrollo y el sostén de nuestras sociedad.

Por Rafael Santos