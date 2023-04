La nueva obsesión de Madonna: estaría en búsqueda de su imagen “natural”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La imagen de La Reina del Pop siempre ha sido objeto de controversia

Por Marlem Suárez

Madonna, la icónica cantante y actriz estadounidense, ha estado en el ojo del huracán por sus cambios de imagen y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido en los últimos años.

A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes estilos y looks, lo que la ha convertido en una de las artistas más versátiles y camaleónicas del mundo de la música. Sin embargo, algunos de sus cambios más recientes han sido objeto de controversia y críticas.

La última polémica en torno a la imagen de Madonna surgió después de la celebración de los premios Grammy, donde la cantante apareció con un aspecto notablemente diferente al que tenía antes.

¿Qué le pasó a Madonna? Cantante estaría en proceso de cambio físico, según fuente cercana (Photo by Timothy Norris/FilmMagic)



Muchos usuarios de redes sociales y medios de comunicación criticaron su apariencia, argumentando que se había sometido a demasiados procedimientos estéticos y que ya no se parecía a sí misma.

En respuesta a las críticas, Madonna afirmó que los cambios en su rostro se debían a la hinchazón causada por algunas cirugías plásticas y que estaba orgullosa de su aspecto.

Esta no es la primera vez que la intérprete de Sorry se ve envuelta en controversias por sus cambios de imagen. En el pasado, la cantante ha sido criticada por su decisión de someterse a procedimientos estéticos, como el lifting facial y la inyección de Botox. Muchos argumentan que estos procedimientos le han quitado autenticidad a su imagen y que no se ve natural.

Madonna busca volver a su antigua apariencia: Cantante estaría en procedimientos estéticos, según fuente cercana (Backgrid/The Grosby Group )



Madonna en busca de su aspecto “natural”

Madonna estaría en busca de cambiar su aspecto físico, según afirmaciones de una fuente cercana a la cantante, quien habló con el medio The Dailymail.

La situación habría surgido después de la última celebración de los premios Grammy, donde recibió muchas críticas por su apariencia física.

Inicialmente, la cantante argumentaba que los cambios en su rostro se debían a la hinchazón causada por algunas cirugías plásticas y criticaba a los usuarios de redes sociales que se enfocaban solo en lo superficial. Sin embargo, según la fuente, Madonna estaría en diferentes procedimientos estéticos para volver a verse de forma “natural”.

La situación habría surgido a raíz de su próxima gira mundial, “The Celebration Tour”, que se llevará a cabo por diferentes partes del mundo. “Madonna ve y escucha lo que la gente dice sobre ella”, aseguró la fuente al medio.

A pesar de las críticas, la Reina del Pop ha defendido su derecho a hacer lo que desee con su cuerpo y ha afirmado en varias ocasiones que está orgullosa de su aspecto y de su cuerpo a cualquier edad.

La cantante, que ya tiene 63 años, sigue siendo una figura influyente en la cultura popular y sigue sorprendiendo a sus fans con su música, actuaciones y cambios de imagen.

La evolución de la imagen de Madonna

Madonna es una de las cantantes más famosas y reconocidas a nivel mundial. Conocida por su estilo atrevido y su música pop, ha sido una influencia importante en la cultura popular desde la década de 1980.

Ha sido criticada en el pasado por sus decisiones estéticas, pero siempre ha defendido su derecho a hacer lo que desee con su cuerpo.

Madonna: la reina de los cambios de imagen en la música pop (@madonna)

Madonna, una de las artistas más influyentes e icónicas de la música pop, ha experimentado a lo largo de su carrera con diferentes estilos y looks en su imagen.

Desde sus inicios en los años 80, se convirtió en una figura innovadora y transgresora en la música, con un estilo y actitud que desafiaban las normas establecidas en la época.

Su look punk y andrógino, con el cabello corto y ropa de cuero, la convirtió en un icono de la moda y un modelo a seguir para muchos jóvenes en todo el mundo.

Con el paso de los años, ha seguido evolucionando en su imagen y ha adoptado diferentes estilos y estéticas en su carrera.

En los años 90, su imagen se volvió más sensual y provocativa, con ropa ajustada, tacones altos y maquillaje oscuro. Durante este tiempo, también experimentó con el cabello rubio platino y los cortes de pelo cortos y rectos.

De punk a geisha: los looks más icónicos de Madonna en su carrera musical (@madonna)

En los años 2000, adoptó un estilo más elegante y sofisticado, con vestidos de diseñador y joyas extravagantes. También ha experimentado con diferentes colores de cabello, como el rojo, el castaño y el rubio oscuro.

A lo largo de su carrera, Madonna también ha sido conocida por sus cambios de imagen radicales, como cuando se tiñó el cabello de negro para su papel en la película “Evita”, o cuando adoptó un look de estilo geisha para su álbum “Confessions on a Dance Floor”.

A pesar de los cambios y experimentaciones en su imagen, Madonna siempre ha sido una figura influyente y una referencia en la moda y la cultura popular.

Su estilo y actitud han inspirado a muchos otros artistas y seguidores a lo largo de los años, y su legado como icono de la moda sigue siendo relevante en la actualidad.