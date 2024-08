Rubby Pérez denuncia la desaparición de su burro Ignacio; teme haya sido víctima de una banda delictiva

Santo Domingo – El cantante Rubby Pérez, reconocido ícono del merengue, expresó su profunda preocupación y tristeza por la desaparición de su burro Ignacio, un animal al que ha mostrado gran afecto y que incluso tiene su propia cuenta de Instagram.

En un emotivo video publicado en su perfil de Instagram, Pérez compartió con sus seguidores la angustia que siente por no tener noticias de Ignacio desde hace tiempo. “Hoy, con pesar, les informo que hace ya un buen tiempo se me desapareció, y hasta el momento no he tenido ninguna señal de su paradero”, declaró el artista.

El merenguero sospecha que Ignacio podría haber sido víctima de una banda delictiva que se dedica a robar y sacrificar animales de este tipo. “Me han contado que hay una banda que se dedica a robar estos animales y sacrificarlos, y nunca imaginé que un ser tan indefenso pudiera generar tanta envidia y odio”, expresó con indignación.

Con un nudo en la garganta, Rubby Pérez confesó que teme por lo que Ignacio podría estar sufriendo, pero mantiene la esperanza de que, si sigue con vida, Dios lo proteja y lo haga regresar a su lado. “No puedo evitar sentir un nudo en la garganta al pensar en lo que podría estar sufriendo”, dijo el cantante.

Pérez también agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad que ha recibido de amigos y colegas, incluyendo al también merenguero Fernando Villalona, quien expresó su pesar por la desaparición de Ignacio. “Rubby, siento mucho la desaparición de Ignacio”, escribió Villalona en sus redes sociales.

El video, que Pérez aseguró le costó mucho grabar, refleja la tristeza y desesperación del artista, quien confía en que Dios guíe sus pasos en esta difícil situación.