Microsoft anunció el miércoles que el 10 de noviembre lanzará la nueva generación de su consola de juegos Xbox a partir de 499 dólares.

La XBox Series X, principal arma de Microsoft contra la PlayStation de Sony, podrá comenzar a ser ordenada partir del 22 de setiembre.

El anuncio fue hecho un día después de que Microsoft dijera que ofrecería una XBox S reducida a 299 dólares, también en noviembre.

Los nuevos aparatos son lanzados en momentos en cada vez más gente los utiliza para amenizar el encierro durante la pandemia y cuando la industria está apuntando a emplear la nube (internet desmaterializada) para juegos en línea.

“La nube crea una gran oportunidad para acceder a juegos de calidad en línea y jugar con la gente que quieras y cuando quieras”, dijo el jefe de Xb BOx Phil spencer.

El servicio de juegos en la nube de Microsoft comenzará este mes y estará disponible para suscriptores del servicio Xbox Game Pass Ultimate.

Por 15 dólares mensuales, los abonados podrán acceder a una amplia gama de juegos para consolas XBox o computadoras del sistema Windows.

La PlayStation 5 de Sony fue anunciada para finales de año.

La PlayStation 4 actual ha superado en ventas a Xbox en más de dos a uno, pero Microsoft espera llevar la batalla a Sony.

