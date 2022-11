La mujer más alta del mundo pudo volar en avión por primera vez en su vida

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Con 2,15 metros viajó desde Turquía a los Estados Unidos para continuar sus estudios de desarrolladora y promover diferentes eventos

Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo, que mide 2 metros, 15 centímetros y 16 milímetros, pudo viajar en avión por primera vez en su vida gracias a una modificación especial que una aerolínea hizo en la cabina de pasajeros.

El vuelo fue de Turkish Airlines y lo que la empresa hizo para que sea posible el viaje fue quitar 6 asientos de la clase económica reemplazándolos por una camilla para que Gelgi pudiese viajar hacia San Francisco.

El objetivo del viaje de la mujer más alta del mundo, que fue así nombrada por la Guinness World Records el año pasado, fue el de continuar con sus estudios en el desarrollo del software, además de ponerse en contacto con la organización a cargo de los récords mundiales para promover diferentes eventos, tal como detalló Dailymail.

Antes de que Turkish Airlines modificase su avión para Gelgi, de 25 años, ella no podía viajar en las aeronaves convencionales debido a que no cabía dentro de la cabina, incluso cuando era niña, ya que necesitaba de muchos cuidados especiales que las aerolíneas no podían proporcionarle. Pero a partir de ahora espera poder seguir volando, ya sea de la mano de Tuwkish Airlines u otras aerolíneas que se solidaricen con su causa.

Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo, pudo volar en avión pro primera vez en su vida. (REUTERS/Cagla Gurdogan)



Gelgi padece de una condición llamada síndrome de Weaver, que provoca un crecimiento excesivo de los huesos, entre otras cosas, por ello, debe desplazarse en silla de ruedas o con la ayuda de un andador, es por esto que la aerolínea de su país natal adaptó el avión con una camilla para que pudiese viajar acostada durante las 13 horas que duró el vuelo, tal como detalló Business Insider.

“Este fue mi primer vuelo, pero ciertamente no será el último. De ahora en adelante, me sentiré muy honrada y feliz de volar a diferentes partes del mundo con @turkishairlines”, publicó Gelgi en su cuenta de Instagram junto a varias fotos con la tripulación y en el aeropuerto, y agregó “un sincero agradecimiento a cada una de las personas involucradas en mi viaje”.

Además de ser considerada la mujer más alta del mundo desde el 2021, había sido nombrada la adolescente viva más alta del mundo en 2014, y también cuenta con el título de ser la mujer con las manos más grandes del mundo.

Gelgi está comprometida con las causas de las personas discapacitadas, al recibir el año pasado el título de ser la mujer más alta del mundo, había dicho : “Cada desventaja puede convertirse en una ventaja para ti, así que acéptate tal como eres, sé consciente de tu potencial y da lo mejor de ti”, según detalló el medio británico.

“Ser diferente no es tan malo como crees. Puede traerte un éxito inesperado”; había dicho en una rueda de prensa al obtener el título de ser la mujer más alta del mundo. “Personalmente, creo que las diferencias y otras características que parecen una desventaja pueden convertirse en ventajas si lo deseas y te esfuerzas por lograrlo, eso es exactamente lo que hice”, había agregado en aquella ocasión.

Craig Glenday, editor en jefe de Guinness World Records, había dicho: “Es un honor dar la bienvenida a Rumeysa de nuevo a los libros de récords”, para luego agregar que “su espíritu indomable y su orgullo por sobresalir entre la multitud es una inspiración. La categoría de la mujer viva más alta no cambia de manos muy a menudo, así que estoy emocionado de compartir esta noticia con el mundo”.