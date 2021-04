En TikTok se ha empezado a viralizar el experimento entre las mujeres de beber muchísimo café antes del sexo para potenciar los orgasmos

TikTok, paraíso de los retos virales que acaban en tragedia mortal podría haber haber dado, entre tantos bandazos, con uno que realmente merece la pena probar. En TikTok se dice, se comenta, que beber café antes del sexo mejora exponencialmente los orgasmos. Según una usuaria llamada @cupofalexx_official no estamos hablando de una mejora de las que te dan esos lubricantes efecto calor y similares: ella afirma que (según su experiencia) los orgasmos se intensifican un 50%.

¿Superorgasmos a solo un café de distancia? ¿Pues por qué no probar con tres? Eso hizo @jugradoni, tres expresos de trago y al ruedo. A ella también le funcionó muy pero que muy bien: “¡Eso ha sido una salvajada, una salvajada! Lo voy a hacer siempre ahora. Normalmente una o dos veces… lo que sea. Pero esta vez han sido como 16. ¡Ha sido una salvajada! En serio, si estás jodidamente estrasada de la vida, vete a beber un puto café, ¿ok? Confía en mí”.

Para contrastar la posible evidencia científica que pudiera haber detrás de todo esto BuzzFeed preguntó a la doctora Nicole E. Williams, del Instituto Ginecológico de Chicago. Williams explicó que la cafeína es un vasodilatador, lo que implica que los vasos sanguíneos están más abiertos. Es decir, la sangre fluye más fácilmente a todas partes (sí, todas, todas), pero no hay ningún estudio que confirme que beber café intensifique el orgasmo en las mujeres.

“El único estudio que pude encontrar en relación con el sexo fue hecho en ratas. Las ratas hembra a las que les suministraron cafeína se involucraron en más sexo. Aunque las ratas y las personas podamos compartir ciertas características es increíblemente difícil sacar conclusiones de ratas que nunca habían sido expuestas a la cafeína antes y si reaccionarán igual que las personas que lo beben a diario y han desarrollado tolerancia”, dijo Williams. “Consumir cualquier sustancia para mejorar algo que ya es de forma natural genial es, como poco, problemático. Una taza podría estar bien, ¿pero dos o tres? Consumir demasiado café puede incrementar tu ritmo cardíaco en reposo resultando en un incremento de la ansiedad, lo cual no es para nada bueno a la hora de crear orgasmos fantásticos”.

“La cafeína tiene un efecto vasoconstrictor leve (y temporal) en su exposición inicial, pero es principalmente un vasodilatador a medida que la concentración se incrementa. La cafeína también parece actuar como una especie de potenciador de los medicamentos analgésicos. Un estudio sobre los dolores menstruales demostró que añadiendo cafeína al paracetamol los dolores menstruales mejoraban. Mi mejor conjetura es que la cafeína tiene un efecto multimodal que no se puede atribuir a ninguna de sus innumerables propiedades. También depende de tu nivel de exposición a la cafeína y cómo tu cuerpo reaccionará. Los nuevos usuarios de cafeína tienen una experiencia diferente que aquellos que se han adaptado, así que es difícil estudiarlo para nosotros dado su uso omnipresente en la sociedad”.

Resumiendito: no hay ningún tipo de evidencia de que la cafeína vaya a darte los mejores orgasmos de tu vida ya que la cafeína afecta a cada persona de forma diferente. Si te animas a probar, no te bebas una cafetera entera, no sea que este acabe siendo finalmente otro de los retos virales de TikTok que acaba con gente en urgencias. Así que por TU SALUD no hagas caso a estas modas y antes que poner en juego tu integridad, trabaja mejor la parte psicológica del sexo. Y recuerda: el orgasmo no tiene por qué ser el fin del sexo.

