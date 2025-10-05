La encrucijada de las marionetas

Por Agustín Perozo Barinas

Estamos viendo el desplome en la credibilidad de las democracias entre los votantes de muchos países. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España los resultados de una encuesta señalan que un 12% de los jóvenes entre 18 y 24 años cree que, en algunas circunstancias, un gobierno autoritario sería preferible a un sistema democrático. En algunos países latinoamericanos el porcentaje es aun mayor.

Y concluye: “Algunos analistas señalan que la precariedad laboral, la falta de oportunidades y el desencanto con los partidos políticos son factores que pueden estar influyendo en esta percepción antidemocrática. Sin olvidar el impacto de las redes sociales y la exposición constante a discursos que cuestionan el sistema democrático actual”.

Ya los votantes, manipulados como marionetas, están despertando de un largo letargo que les ha costado una enorme carga financiera, imparable e impagable. El problema es qué ruta tomar, están desorientados: la encrucijada. Mientras, en las redes sociales se masifican comentarios agudos como este:

“Lo único importante en la vida es sobrevivir y para ello es absoluta y fundamental desarrollar al máximo una especie de sexto sentido que es el sentido del desengaño. La democracia condenará plenamente el desarrollo del desengaño como forma de supervivencia y tratará de preservar, en las óptimas condiciones posibles, el engaño sistemático y colectivo de toda la población. De hecho, la democracia es un régimen político que se caracteriza precisamente por mantener el engaño -perpetuamente-, cada vez que hay unas elecciones, por que cuando un partido político gana las elecciones, o lo hace engañando, o no puede ganar de ninguna manera, ya que si un partido político dijera la verdad de la realidad no tendría ningún voto. Evidentemente, es decir, el secreto de la democracia consiste en la mentira institucional porque al margen de esta es absolutamente imposible ganar unas elecciones. ¿Qué cabe esperar de un régimen político cuyo triunfo consiste en el engaño masivo de la población, pues todo en esa sociedad política está orientado y determinado por el máximo engaño posible?”

Ahora que se pone caliente el sartén seguimos con George Martin quien asegura que: «La gente afirma tener hambre de la verdad pero detestan el sabor cuando se la sirves». ¿Qué camino escoger? Entre un caldo de ideologías, doctrinas, candidatos y partidos políticos… todo luce descalificado.

Y continuamos con Orson Scott Card: “Si los cerdos pudiera votar, el hombre que trae el balde de comida sería elegido una y otra vez, sin importar cuántos de ellos haya sacrificado antes. Porque el poder no se gana con justicia, ni con mérito, se gana con la ilusión de que estás alimentando las necesidades más básicas del pueblo. Las masas no eligen con la cabeza, eligen con hambre, con miedo, con la promesa de una ración”.

En el siglo XX se inició el proceso de idiotización de las masas. En el siglo XXI tenemos la vulgarización y la cualquerización como agregado, con los medios masivos de comunicación, las redes sociales, noticiarios y los programas de panel, también secuestrados por una agenda muy bien diseñada: desmembrar y desautorizar el pensamiento crítico.

Como si fuera poco, en tiempos de tanta confusión, agregamos: “Las élites económicas hacen las leyes, como instrumentalización las élites políticas las firman y el pueblo las obedece”. El norte de las élites económicas es el lucro. Lucrarse en sí no es objetable, solo lo es cuando deshumaniza, degrada y expolia al ser humano. Con una pizca de intelecto en uso se confirma el daño.

El mayor activo de una sociedad es el individuo. Las sociedades ganadoras son aquellas cuyas masas, la sumatoria de sus habitantes, sean de calidad, con todo lo que ello implica. El fanático no ve la verdad porque ya ha jurado lealtad a su mentira: el reino de la idiotez, advertido por escritores, libres pensadores, académicos y analistas sociales.

El descrédito de los regímenes democráticos va en ascenso y los mansos manipulables podrían dar un giro, no por conciencia sino por necesidad, asimilando manifiestos de este tipo:

“No te llames “pacífico” a menos que seas capaz de violencia. Si no eres capaz de violencia, no eres pacífico, eres inofensivo. Se llamaba a sí mismo “pacífico”, pero no era paz, era debilidad. Cuando llegaron las tormentas, se quebró. Cuando aparecieron los lobos, huyó. Su calma no era fuerza, era fragilidad. La verdadera paz se forja en el fuego; si es que quieres construir la fuerza que da origen a la verdadera paz. Solo el hombre que podría destruir, pero elige contenerse, puede reclamar la paz como suya. Sin la capacidad de violencia, la “paz” no es más que otra palabra para inofensividad. La paz sin fuerza es ilusión. La paz con fuerza es maestría”.

¿Cuál “paz”? La paz que da la estabilidad integral a una persona, a su familia y a su comunidad. La democracia secuestrada les ha arrebatado esas aspiraciones. Los “líderes”, cínicamente, saben que una población que aplaude y admira únicamente deportistas, a llamados “artistas”, a comunicadores vulgares, y no a políticos capaces e íntegros, está condenada. Pero como los cerdos hambrientos ya mencionados, esa misma población es la base de su poder legitimado. Esopo lo describió así: «Ahorcamos a los ladrones de poca monta y nombramos a los grandes para cargos públicos».

¿Habrá rebelión de los pueblos más allá de las rebeliones manipuladas que conocemos? El ciudadano idiotizado puede rebelarse, por necesidad, pero no sabría “a cambio de qué”. Similar al miedo a lo desconocido. Entonces es mejor transarse por una desgracia existencial “conocida” que “inventar” por lo que no luce claro.

Cuando se plantea el tema de la corrupción una respuesta común es “todos roban”. Mark Twain sonreiría viendo que su reflexión era cierta a través de las generaciones: «La política es la única profesión en la que se puede mentir, engañar y robar, y aun así ser respetado». De nada ha servido advertirle a la gente que “nada de lo que te prometa el político que vas a votar va a salir de su bolsillo. Va a salir del tuyo”.

Todo ello socava el ideal democrático. Un poco más de dos siglos de ensayos:

“La Independencia de Estados Unidos en 1776 estableció un nuevo ideal para las instituciones políticas de base democráticas y se convirtió en la primera democracia moderna, expandido por la Revolución francesa de 1789 y la Guerra de Independencia Hispanoamericana (1809-1824), difundiendo las ideas liberales, los derechos humanos, principios que constituyeron la base ideológica sobre la que se desarrolló toda la evolución política de los siglos XIX y XX. La suma de estas revoluciones se conoce como las Revoluciones burguesas”. Wikipedia

En términos históricos, dos siglos es corto tiempo para que un sistema político sea descalificado por un creciente número de ciudadanos y esto conduce, si las mayorías en alguna etapa histórica lo deciden, a la disolución del sistema con una única conclusión: el autoritarismo. Ya no es ficción: hay muchos síntomas de ello en muchas democracias.

Al presente la democracia enfrenta una nueva amenaza: un sistema socioeconómico donde el crecimiento económico y la acumulación de riqueza están impulsados y dominados por la innovación tecnológica y las grandes empresas tecnológicas. Este modelo, el tecnocapitalismo, se caracteriza por el control de plataformas digitales y la generación de valor a través de los datos de los usuarios. Los datos que los usuarios generan en esas plataformas, como las redes sociales, aunque parezcan inocuos, son explotados para concentrar más poder por estas corporaciones. Se convierten en un activo valioso que se extrae, monetiza y se usa para la generación de ganancias. Se crean ecosistemas digitales cerrados que concentran el poder, el control, la vigilancia y el disciplinamiento de las personas. Su poder, en manos de los gigantes tecnológicos, puede generar riesgos democráticos y polarizar la sociedad. Con su concentración de poder e influencia de los algoritmos puede erosionar y debilitar las instituciones democráticas tradicionales. (Tecnofeudalismo/Yanis Varoufakis)

Mientras el tecnocapitalismo avanza, junto a la inteligencia artificial (IA), ¿quiénes están destruyendo la democracia como sistema político que antes inspiraba a las masas? Paradójicamente, los mismos demócratas con sus aberraciones y excesos. Estos demócratas han sometido a sus pueblos a unos líos financieros y deudas sociales de envergadura histórica, sin parangón alguno que se recuerde en sociedades civilizadas. Cada vez aprietan más las cuentas fiscales públicas, se agudiza el descontento generalizado y por simple deducción sabemos cómo concluirá el relato. Para entonces ya no importará la encrucijada, si a la derecha o hacia la izquierda: cualquier camino tomado abrirá nuevos horizontes.

Autor de los libros sociopolíticos “La Tríada II” y “Érase una vez un edén en el Caribe”.