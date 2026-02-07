La conspiración perversa contra la niñez y la adolescencia dominicana

Por Luis Aníbal Medrano S.

Soy de los que sostiene la teoría de que, en las actuales circunstancias donde prevalece la descomposición social funesta, la parte mala de las redes sociales le está ganando la batalla a la parte buena.

Hago la anterior introducción decepcionado de la forma poco humana, ética y moral que una identificada oposición política, sectores cavernícolas heridos por su desplazamiento y hasta unos que otros personajes arrogantes, que difieren de la forma correcta en que se están conduciendo las instituciones que las leyes asignan el sagrado privilegio de proteger esos sectores ultra importantes para el futuro de nuestra nación.

Lo primero es que los dominicanos, en sentido general, debemos repudiar categóricamente la actitud charlatana e irreverente de todos los participantes en esa mala campaña que cada cierto tiempo aparece como por arte de magia en las redes sociales, básicamente, entonada de manera desafinada por un coro de “viuqueros” desenfrenados que buscan sonido y también se buscan unos pesos, pesos estos manchados del líquido putrefacto que emana de las mentes inmorales.

Esa es una cruel cruzada en contra de la niñez y la adolescencia que busca perjudicar los loables trabajos que realizan la primera dama, Raquel Arbaje de Abinader, presidenta del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia (GANA); Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani); y Josefa Castillo Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi).

Nos preguntamos si el objetivo final de ese trabajo sucio es evitar que la niñez y la adolescencia continúen recibiendo los beneficios que se les viene otorgando bajo la presidencia de Luis Rodolfo Abinader Corona. En toda la historia de nuestra República Dominicana, no había existido un gobernante tan preocupado por mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Los números están ahí, a pesar de que la manada de perversos políticos, acompañada de los enemigos encubiertos a los que se les ve el rabo de demonio que poseen (tarde o temprano se correrá la cortina para presentar en el escenario nacional a los que quieren hacerle coro a los nunca conformes opositores) Lo que pudiéramos lamentar es que estén tan próximos que no lo estemos viendo.

Surgen las siguientes interrogantes: ¿Por qué no utilizar esos esfuerzos para concientizar a la población sobre la responsabilidad que tienen los padres o tutores para con sus hijos? ¿Por qué los “twiteros” no se unen y crean un observatorio nacional de cuido a la niñez y la adolescencia que sirva de importante acompañamiento al GANA, CONAI e INAIPI?

¿Por qué, a pesar de la descomposición social, los padres no reflexionan sobre su culpabilidad real en lo que pueda mal sucederles a sus hijos, en vez de estar jugando dominó, fumando hookah, viendo novela, jugando carta y otras acciones más que inducen al descuido de sus hijos y posterior “lloriqueo” y adjudicación de culpa al gobierno?

Este tema que nos atañe es merecedor de miles de cuartillas, pero de nada sirven teorías, legislaciones, castigos, represión autorizada, si el núcleo principal, que es la familia, no tiene conciencia de la gravedad del caso. Dice un viejo refrán que “cotorra vieja no aprende a hablar”, pero definitivamente estamos en presencia de una conspiración perversa contra la niñez y la adolescencia dominicana.

El autor es periodista, municipalista, político y director de medios de comunicación.