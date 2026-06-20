La comunicación, una lectura crítica

Por Miguel Ángel Cid Cid



Los medios de comunicación masivo imponen los intereses económicos y políticos suyos y los de afuera. Maniobran desde el título, la redacción en su conjunto hasta el cierre de la noticia. Se desviven por repetir lo que otros dicen.



Cuando un lector prioriza los medios de fama mundial, al consultar los locales puede ahorrarse —por lo menos— la revisión de los reportes internacionales. Porque en los medios locales va a encontrarse con los textos copiados como los publicaron los que trazan las pautas.



Copiar y pegar es parte esencial de los periódicos dominicanos, si son de formato digital el copy-paste, como prefieren decir ahora, se impone.



El quehacer de la imitación se asume como normal. La regla es, calcar el texto completo de la noticia como si fuera el dibujo de un niño de escuela primaria. Inclusive los títulos —propiedad exclusiva del medio— son duplicados de otros mass media relacionados.



Para confirmar lo señalado arriba presento, por ejemplo, como titularon los medios globales el anuncio de acuerdo reciente entre Irán y Estados Unidos.



Medios globales



Para no cansar solo transcribo tres títulos como ejemplo:



• Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo de paz que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz

• EE. UU. e Irán llegan a un acuerdo de paz inmediato y levantan el bloqueo en el estrecho de Ormuz

• Irán y EE. UU. llegan a un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán

Medios locales o colonizados

En este caso los medios locales le dieron un giro a la titulación. Pero la vuelta se debió a la necesidad de colocar al amo —Donald Trump— como el único protagonista.

• Trump dice que se llegó a un “gran acuerdo” con Irán

• Un “gran acuerdo” con Irán llegan asegura haber alcanzado Donald Trump

• EE. UU. mantiene su despliegue militar en Oriente Medio tras firma del acuerdo

• Trump asegura haber alcanzado un ‘gran acuerdo’ con Irán que ‘tal vez’ firme en Europa



Quiere decir lo anterior que, los cambios son bienvenidos, siempre que sirvan para alagar al todopoderoso.



En esa práctica los límites quedaron enterrados en la cátedra universitaria. Cuando las noticias se producen en el patio los mass media criollos suelen ser más creativos. Y tanto la creatividad como la innovación son características necesarias para ser exitoso en uno u otro proyecto.



La sala de redacción de los periódicos hace tiempo desapareció. La corrección de prueba y de estilo va por el mismo camino. Son recursos innecesarios. La IA —Inteligencia Artificial— se encarga hoy día de esos menesteres.



Corresponde, en todo caso, a los estudiosos del fenómeno de la comunicación observar esta práctica. Sugerir, además, recursos que contribuyan al crecimiento de la creatividad.



Recuerdo que, décadas atrás fusilar era la crítica mordaz que solía hacerse a los cantantes de bachata. Eso ya pasó. Hoy por hoy, los bachateros son dueños de sus canciones. Pagaron su condena.

Pero los medios de comunicación de masas ubicados en las colonias no solo fusilan, sino que ahogan la creatividad del periodista redactor.



¿Por qué los profesionales de la comunicación se hacen los locos al observar la actitud de ejercer su profesión arrodillados?



En suma, debe tenerse bien clarito que los periódicos, sean impresos o digitales, u otros medios deberían dejar de ser centros de copiado.