La banalización de la comunicación por el impacto de los “likes” en la República Dominicana

Jose Armando Toribio



Santiago de los Caballeros-En la República Dominicana, el afán por obtener “likes” y “views” en plataformas digitales como YouTube ha llevado a una preocupante distorsión de los valores en los programas de entretenimiento y farándula.

Lo que antes era un espacio para el entretenimiento responsable y la información, ahora se ha convertido en un escenario donde las polémicas, los pleitos y hasta actos violentos son utilizados como estrategias para captar audiencia.

La plataforma de YouTube, caracterizada por su accesibilidad y la ausencia de filtros estrictos, ha permitido que contenidos de este tipo proliferen.

A diferencia de la televisión convencional, donde existen normativas y controles más estrictos, el ámbito digital se ha convertido en un terreno fértil para la “cualquierización” de la comunicación, donde lo escandaloso parece tener más valor que lo educativo o informativo.

No es que sea malo que usted utilice la plataforma de Youtube, pero porque no utilizarla para temas educativos o hablar para beneficio de la sociedad, porque tenemos una plataforma que nos da la oportunidad de hacer cosas que en televisión no podemos.

Las plataformas digitales y los creadores de contenido tienen la responsabilidad de fomentar un ambiente ético y constructivo, en lugar de promover el morbo y la violencia. Asimismo, las autoridades deben reforzar la aplicación de las leyes existentes para garantizar que actos como estos no queden impunes.

La sociedad dominicana necesita un replanteamiento de los valores que impulsan la comunicación en la era digital. La búsqueda de popularidad no debe estar por encima del respeto, la seguridad y la responsabilidad social que exige este importante oficio.