Si existen cursos para aprender a coser, tocar la flauta o bailar claqué, no debería sorprendernos que alguien quiera enseñarnos a alcanzar mejores orgasmos. Y qué mejor que una escuela ‘online’ para no tener que enseñar nuestras partes y deseos íntimos a nadie.

OMGYES es una web que ofrece (previo pago) un conjunto de vídeos en los que se enseña a hombres y mujeres a estimular el clítoris siguiendo diversas técnicas que, según un estudio realizado con más de 2.000 participantes, funcionan en la mayoría de personas. Ciertamente, los vídeos tienen contenido explícito, pero no tienen nada que ver con el porno: son tutoriales.

La ‘start-up’, en cuya creación han participado varios científicos del prestigioso Kinsey Institute, se basa en la idea, que todos deberíamos tener ya clara, de que el clítoris es el verdadero órgano sexual femenino, y aprender a estimularlo es la clave real de un sexo satisfactorio. La triste realidad es que casi la mitad de las mujeres heterosexuales no suele alcanzar el orgasmo durante el coito. Y una gran mayoría (el 68%, según recientes investigaciones) finge con frecuencia haber alcanzando el clímax, para no dañar a su pareja.

Unos pocos milímetros o una pequeña diferencia de ángulo, presión o ritmo marcan la diferencia entre el malestar y el placer

Si, como puso de manifiesto un metaestudio publicado en el libro de Elisabeth Lloyd ‘The Case of the Female Orgasm’ (Harvard University Press), en el que recogía datos de los últimos 80 años, sólo el 25% de las mujeres suelen tener un orgasmo vaginal durante el coito, tenemos un problema. Y aprender a estimular el clítoris como es debido es la única solución al mismo.

El loco mundo del orgasmo femenino

Vale, puede que por fin tengamos claro que la mayoría de mujeres son incapaces del alcanzar orgasmos de forma regular con un sencillo coito y necesitan una estimulación adicional del clítoris, pero ¿cómo debe ser esta?

Lo cierto es que no existe un manual universal para llevar a las mujeres al orgasmo. Por eso es tan interesante la iniciativa de OMGYES, pues ofrece una diversidad de métodos que las propias mujeres utilizan para alcanzar el placer.

Los creadores de OMGYES, Rob Perkins y Lydia Daniller, han calificado las técnicas que sirven a las mujeres para alcanzar el orgasmo en 12 categorías

“La anatomía [de la mujer] es muy sensible y varia mucho”, explican en la web. “Unos pocos milímetros o una pequeña diferencia de ángulo, presión o ritmo puede marcar la diferencia entre el malestar y el placer. Y lo que funciona mejor cambia a lo largo de tiempo: en el propio transcurso de la excitación, desde el calentamiento al orgasmo, y también de un día para otro o en cada etapa de la vida”.

El principal objetivo de OMGYES es utilizar la evidencia existente sobre el orgasmo femenino para provocar curiosidad en las parejas y que estas exploren nuevas formas de alcanzar placer. “Las mujeres que pueden hablar con su pareja específicamente sobre qué es aquello que hace el sexo más placentero tienen ocho veces más posibilidades de ser felices en sus relaciones y seis veces más de tener un sexo satisfactorio”, aseguran los investigadores en la web.

Ahora bien, todos necesitamos ayuda para saber lo qué tenemos que hacer, y en eso se basa la propuesta (y el negocio) de la ‘start-up’.

12 técnicas para estimular el clítoris

Los creadores de OMGYES, Rob Perkins y Lydia Daniller, han calificado las técnicas que sirven a las mujeres para alcanzar el orgasmo en 12 categorías. No todas funcionan en todas las mujeres pero, recuerda, lo importante es probarlo todo. Y, claro está, todas ellas pueden y deben ser combinadas.

1. Bordear

Esta técnica consiste en llevar a la mujer casi al orgasmo para, justo antes de alcanzar el clímax, parar. Bordeando el orgasmo una y otra vez lograrás, al final, tener uno mucho más grande, porque el cuerpo arde en placer cuando finalmente lo alcanza. Según la investigación de OMGYES, el 65,5% de las mujeres practica esta técnica.

2. Insinuar

Cerca del 70% de las mujeres encuestadas llevan a cabo esta técnica que consiste en estimular muy suavemente el clítoris y la apertura vaginal, pero no entrar en materia hasta comenzar la masturbación o el coito. De nuevo, es una técnica preliminar que sirve para alcanzar mayores orgasmos.

3. Ser consistente

Esta técnica consiste, valga la redundancia, en hacer todo el rato lo mismo hasta alcanzar el orgasmo. Suena aburrido, pero es lo que se hace, por ejemplo, cuando se usa un vibrador puesto siempre en la misma velocidad hasta alcanzar el clímax. Para el 65% de las mujeres es un método válido.

4. Sorprender

Esta técnica consiste en “desafiar las expectativas para incrementar el placer”. No tiene un procedimiento concreto, pero consiste precisamente en eso: en probar algo que no has hecho nunca, que puede llevarte a resultados inesperados, aunque sea sólo la primera vez que lo intentas. Según OMGYES el 70% de las mujeres usan de vez en cuando esta técnica.

5. Tener ritmo

Se trata de una técnica muy común. Al menos el 80% de las mujeres suelen usarla. Y esto es porque suele funcionar. La idea es marcar un ritmo estable en el movimiento de los dedos (o el vibrador) que se repita una y otra vez hasta alcanzar el orgasmo.

6. Multiplicar

Para alcanzar un orgasmo doble, es necesario estimular al mismo tiempo el clítoris y la vagina. Según el estudio realizado por la ‘start-up’, casi la mitad de las mujeres son capaces de alcanzar orgasmos múltiples. No está nada mal.

7. Acentuar

Esta técnica consiste en centrarse en un movimiento específico y acentuar sólo una parte del mismo hasta alcanzar el orgasmo. El 40 por ciento de las mujeres utiliza esta técnica.

8. Enmarcar

“El placer está mayormente entre las orejas”, explican los creadores de OMGYES. El orgasmo es algo que tiene que ver más con el cerebro que con el cuerpo. Por mucho que estimulemos el clítoris es difícil llegar al orgasmo si el contexto no es el adecuado. Nueve de cada diez mujeres alcanzan el orgasmo mediante esta técnica.

9. Estadificar

Cuando una mujer practica la estadificación se adhiere a los cambios de sensibilidad en su cuerpo y se ajusta a ellos para alcanzar el orgasmo. Si necesita menos estimulación, echa el freno; cuando necesita más, acelera. En resumidas cuentas, las mujeres que usan esta técnica para alcanzar el orgasmo van acercándose a éste por fases: y es algo que funciona para el 90% de las féminas.

10. Rodear

Un 65% de las mujeres alcanzan el orgasmo mediante la estimulación de las áreas que rodean al clítoris. Se trata de un placer indirecto que funciona como antesala para alcanzar el clímax.

11. Orbitar

Esta técnica consiste en estimular el clítoris gracias a un movimiento circular que lo rodee. Hay millones de maneras de hacerlo. Y es algo que funciona en seis de cada diez mujeres.

12. Señalizar

Por último y no por ello menos efectivo –al 90% de las mujeres les funciona esta técnica– se encuentra la técnica de la señalización, que consiste, básicamente, en “dar y recibir ‘feedback’”. El orgasmo se alcanza procesando las señales que nos ofrece el cuerpo y respondiendo a las mismas. elconfidencial.com