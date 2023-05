Kendall Jenner y Bad Bunny mostraron su amor “en primera fila” de la NBA

What’s your Reaction?

El artista de Puerto Rico y la modelo estadounidense presenciaron juntos la victoria de Los Angeles sobre los Golden State Warriors

Bad Bunny y Kendall Jenner comenzaron a mostrarse juntos hace unos meses atrás en diferentes eventos públicos, pero siempre guardando la distancia. Sin embargo con el paso del tiempo se animaron a acercarse cada vez más e incluso se acudieron juntos a Coachella 2023. Este fin de semana, el cantante de reggaetón y la supermodelo fueron vistos en primera fila de la cancha Crypto.com Arena.

👀 seen at Game 6 in LA! #NBACelebRow pic.twitter.com/tTdSFZxeYu