Boston Celtics mandan de vacaciones a los 76ers con brillante tarde de Jayson Tatum

Tatum alcanzó la cima con 51 puntos

Sergio Rabinal

Las grandes estrellas siempre tienen un aura especial en las fechas señaladas. Jayson Tatum es uno de ellos. El jugador de los Celtics no solo fue el mejor de los suyos, sino que en el decisivo Partido 7 ante sus eternos rivales, Philadelphia 76ers (112-88), estuvo al nivel de los mejores de todos los tiempos.

Jayson Tatum checks out of a HISTORIC Game 7 👏



51 PTS (most ever in a Game 7)

13 REB

5 AST

6 3PM#PLAYOFFMODE in full effect. pic.twitter.com/rLLIgpjiao