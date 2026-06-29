Keiko Fujimori gana las elecciones y será la próxima presidenta de Perú

Bartolo García

Lima, Perú.– Keiko Fujimori fue declarada ganadora de las elecciones presidenciales de Perú luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el escrutinio del 100 % de las actas, confirmando su victoria con 9,223,000 votos (50.135 %) frente a los 9,173,755 sufragios (49.865 %) obtenidos por el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

La diferencia final fue de 49,641 votos, poniendo fin a un proceso electoral marcado por la incertidumbre y las impugnaciones. El conteo oficial concluyó 22 días después de la segunda vuelta, celebrada el pasado 7 de junio, debido a la estrecha distancia entre ambos candidatos y a las numerosas reclamaciones presentadas durante el proceso.

Tras conocerse los resultados oficiales, Keiko Fujimori agradeció el respaldo recibido y expresó, a través de la red social X, que espera la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”. Además, aseguró que el país se encuentra cada vez más cerca de iniciar “un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”.

Durante las semanas posteriores a la votación, el proceso estuvo rodeado de denuncias de presuntas irregularidades y acusaciones de fraude por parte de sectores que respaldaban a Roberto Sánchez. Sin embargo, las impugnaciones fueron rechazadas por las autoridades judiciales y electorales, mientras Fuerza Popular sostenía que el resultado era jurídicamente definitivo.

Con esta victoria, Keiko Fujimori logra alcanzar la Presidencia de Perú en su cuarto intento, luego de haber participado sin éxito en anteriores procesos electorales. Su elección marca el regreso de Fuerza Popular al Poder Ejecutivo y abre una nueva etapa política para el país andino.

La proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones será el paso final para formalizar su elección como presidenta de la República. El nuevo gobierno asumirá el reto de enfrentar un escenario de alta polarización política y responder a las demandas económicas y sociales de una ciudadanía dividida tras una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.