Katy Perry quiso suicidio por la separación de Orlando Bloom

Las rupturas nunca son fáciles y parece que la que tuvieron Katy Perry y Orlando Bloom en 2017 fue especialmente complicada para la cantante, que se sumió en una etapa muy dura de su vida. Según ha contado la artista californiana, comprometida con el actor de Piratas del Caribe y embarazada de su primer hijo en común -una niña- ahora, tras aquella separación hace tres años llegó a pensar en el suicidio.

“Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé”, ha asegurado la cantante en una entrevista en el programa SiriusXM de la cadena CBC Radio.

La cantante, que ahora se encuentra en una época de su vida mucho más dulce, ha revelado en esa misma entrevista que, además de la difícil separación de Bloom, también entró en juego en su espiral descendente lo que ella consideró un fracaso en su carrera musical, que se produjo con el lanzamiento de su segundo álbum.

“Solía tener esta trayectoria ascendente de ir siempre subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo”, ha admitido Perry, que reconoce que, tras lanzar el disco Witness, que fue número 1 pero vendió menos copias que su álbum de debut, Prism, no tuvo la acogida que esperaba y eso terminó de hundirla: “No era tan grande desde una perspectiva externa, pero para mí fue sísmico”.

Each of us is one in more than seven billion, with our own story of strength and resilience to tell.

🌼DAISIES🌼 is out now. I hope it will be the soundtrack to going for your dreams now… especially the ones we left behind 💛 https://t.co/ySw2E8TY9Z pic.twitter.com/IRD0QRxxc2

— KATY PERRY (@katyperry) May 15, 2020