Kate Middleton pide disculpas por la manipulación de su fotografía y admite que la retocó ella

Kate Middleton se ha visto obligada a pedir disculpas en las redes sociales después del revuelo causado por la foto publicada este domingo por el palacio de Kensington, cuya manipulación fue denunciada por las principales agencias de comunicación, que la retiraron de sus servidores.

“Como muchos fotógrafos aficionados, a veces experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya provocado la foto familiar que compartimos ayer. Espero que todos pudieran celebrar un feliz Día de la Madre”, ha escrito este lunes la princesa de Gales.

Fuentes del entorno de Middleton admiten que la princesa realizó “ajustes menores [en la foto] cuando decidió compartirla en las redes sociales junto a un comunicado”.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C