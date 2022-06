En pleno proceso de recuperación se encuentra la actriz Karla Fatule tras informar el pasado mes de mayo que se encontraba atravesando por un percance de salud.

En ese momento, la también productora dio a conocer este martes que experimentó una extraña hinchazón en su cuerpo y que ha raíz de esto, su vida había dado un giro del cielo a la tierra.

Karla también por Instagram ha dado nuevos detalles de su estado de salud, agradeciendo las muestras de apoyo que ha recibido: «Aquí ando, viva y coleando. Me maquillé un chin para ustedes. Tengo unos nuevos buches gracias a unos medicamentos que estoy tomando», inició un mensaje junto a una foto donde se le ve más recuperada.

Continuó: «Paso para darle las gracias a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de escribirme, llamarme, visitarme y enviarme solo mensajes de amor y aliento. Gracias gracias gracias. Estoy bien. Mucho mejor que hace varios días. Cada día mejor».

Agregó: «Estos días han servido para descanso absoluto, así mi cuerpo y mente lo han pedido y hay que hacerle caso (háganle caso). Les cuento que la semana próxima estaré sometiéndome a una biopsia para ponerle apellido a esto que me ha sucedido en mi organismo. Cuento con el amor y apoyo de ustedes en todo momento… los siento bien cerca de mi. ¡Estoy bien y seguiré aquí! No me suelten. Los amo».

Concluyó agradeciendo las atenciones a su equipo de médicos.