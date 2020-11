EE.UU.- Kanye West se postuló como independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y el martes voto por sí mismo, la primera vez que votó en unas elecciones, y el intérprete de “Power” ha logrado obtener al menos 50,000 votos en todo el país.

La mayoría de los estados donde Kanye obtuvo votos fueron ganados por Trump, y el rapero hasta ahora ha obtenido 3,461 en Arkansas, 592 en Idaho, 6,110 en Kentucky, 3,818 en Luisiana, 1,875 en Mississippi, 5,265 en Oklahoma y 3,722 en Utah.

También ganó con 1,852 en Iowa, 5,455 en Colorado y 1,154 en Vermont, todos los cuales han sido convocados para Biden.

El rapero y compositor venció a candidatos del Partido de la Constitución, el Partido Verde y el Partido Socialismo y Liberación, pero estaba 19.000 votos detrás de su próximo competidor, Jo Jorgensen del Partido Libertario.

Y es que, aunque Kanye no cumplió los requisitos en todos los estados, el intérprete de “Closed on Sunday” apareció como candidato independiente en ciertos Estados, tales como Arkansas, Colorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Louisiana, Oklahoma, Tennessee, Utah y Vermont, por lo que los ciudadanos de estos lugares pudieron votar por el rapero durante las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre.

La esposa de Kanye, Kim Kardashian, confirmó a través de las redes sociales que había cumplido con su derecho al votado, sin embargo, la mujer de 40 años no reveló si votó por su esposo. Aunque los internautas indagaron que la estrella de “Keeping up with the Kardashian” le gustó un tuit del colega de su esposa, Kid Cudi, que mostraba su apoyo a Joe Biden.