Justicia Social reafirma compromiso con la igualdad y dignidad de las mujeres dominicanas

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– En ocasión del Día Internacional de la Mujer, la organización política Justicia Social destacó la importancia de reconocer la lucha histórica de las mujeres por la dignidad, la igualdad y la justicia.

La organización rindió homenaje a las mujeres dominicanas y del mundo, recordando que durante siglos han enfrentado profundas estructuras de exclusión y desigualdad en distintos ámbitos de la vida social.

El documento señala que, en áreas como la política, la ciencia, la economía y la cultura, el talento y la capacidad de millones de mujeres han sido invisibilizados o negados a lo largo de la historia.

Asimismo, subraya que los derechos conquistados por las mujeres no fueron fruto de concesiones, sino de largas luchas sociales y políticas protagonizadas por generaciones que se negaron a aceptar la desigualdad como destino.

Desde el acceso a la educación y al trabajo digno hasta el derecho al voto y la participación en la vida pública, cada avance ha sido resultado de organización, valentía y perseverancia.

El pronunciamiento también destaca cómo numerosas mujeres científicas, pensadoras y educadoras realizaron aportes fundamentales al conocimiento humano, aunque muchas veces sus nombres fueron relegados por prejuicios sociales.

Como ejemplo de esta realidad, se menciona la obra Sabias: La cara oculta de la ciencia, de la científica española Adela Muñoz Páez, que documenta el papel invisibilizado de muchas mujeres en el desarrollo científico.

La organización indicó que reconocer estas injusticias históricas no es solo un ejercicio de memoria, sino también un llamado a transformar las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad.

En ese sentido, Justicia Social reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a garantizar igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

Entre sus prioridades se encuentran la erradicación de la violencia de género, el fortalecimiento de la participación política femenina y el reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo nacional.

Finalmente, la organización reafirmó su compromiso de trabajar por una República Dominicana más equitativa, recordando que una sociedad que respeta y dignifica a sus mujeres es una sociedad que construye su futuro con justicia.

#eljacaguero #DíaInternacionalDeLaMujer #JusticiaSocial #Igualdad #MujeresRD