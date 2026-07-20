Justicia Social fortalece su estructura con una gira organizativa por el sur del país

Bartolo García

Barahona, R.D.– El partido Justicia Social (JS) aseguró que continúa fortaleciendo su estructura organizativa con miras a consolidarse como una fuerza determinante en el escenario político nacional, durante una jornada de trabajo encabezada por su presidente, Julio César Valentín Jiminián, y el secretario general, Anyolino Germosén, en las provincias San Cristóbal, Azua, Barahona, Bahoruco e Independencia.

Como parte de la agenda, la Dirección Nacional sostuvo encuentros con dirigentes provinciales, municipales y distritales para avanzar en el proceso de organización interna, enfocado en construir una estructura política sustentada en la disciplina, la formación y la vocación de servicio.

Durante las reuniones, Julio César Valentín afirmó que Justicia Social nació con el propósito de ocupar un espacio relevante dentro del sistema político dominicano, impulsando un modelo de desarrollo que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas. En ese sentido, sostuvo que la organización no aspira a ser una propuesta marginal, sino una fuerza con incidencia en el presente y el futuro del país.

El dirigente explicó que la prioridad del partido no es aumentar la cantidad de militantes, sino conformar una dirigencia integrada por personas comprometidas con el bienestar colectivo, independientemente de su profesión u ocupación, privilegiando la calidad del liderazgo por encima del número de integrantes.

Asimismo, Valentín exhortó a los dirigentes a mantener la confianza en el proceso de construcción institucional de la organización, al considerar que los grandes proyectos políticos se edifican con perseverancia, principios y compromiso con la transformación de la sociedad.

Por su parte, el secretario general Anyolino Germosén indicó que la gira forma parte de una estrategia nacional para fortalecer las estructuras territoriales del partido y mantener un acompañamiento permanente a sus dirigentes, promoviendo nuevos liderazgos y una política cercana a la ciudadanía.

La jornada incluyó encuentros con dirigentes de La Ciénaga, Enriquillo, Jaquimeyes, El Peñón, Salinas, Pescadería, Vicente Noble, Cabral, Neyba, Galván, Villa Jaragua y Los Ríos, además de reuniones de coordinación en San Cristóbal y Azua. Al concluir el recorrido, Julio César Valentín reiteró que Justicia Social continuará visitando las distintas provincias del país con el objetivo de consolidar su organización y fortalecer el contacto directo con sus dirigentes y comunidades.