El jugo de 1 limón

Jugo de 2 naranjas

3 hojas de espinaca

Media papaya picada

Jugo verde que te limpia el estómago desde la primer toma. ¿Quieres limpiar tu organismo por dentro y no sabes cómo hacerlo? Beber jugos verdes puede ayudarte con esta tarea, ya que los frutos y vegetales que componen estas bebidas antioxidantes son ideales para desintoxicar el organismo poco a poco. Si tu caso no es grave, no es necesario que consultes a un nutricionista, ya que con el simple hecho de hacer un cambio en tu alimentación, bastará para que comiences a notar cambios en tu cuerpo y salud.es el objetivo de muchos, ya que los malos hábitos del día a día provocan que tu cuerpo acumule toxinas que, si no las eliminas, se traducen en enfermedades. El limón y la naranja son dos de los frutos clave para limpiar nuestro organismo de forma natural. Al mezclarlos con agua, son perfectos para mantener nuestro organismo limpio, sobretodo los riñones.En el caso del limón, por ejemplo, mezclado con agua caliente, nos ayuda con dolores de garganta y otras infecciones de la zona. Tomar agua con limón te ayuda a tener un organismo sano y limpio. Es por eso que el día de hoy tenemos para ti un jugo verde basado en cítricos que hará la diferencia en tu salud ¡es delicioso y súper nutritivo! Nuestro cuerpo es sabio, y responde a todas las necesidades o carencias que tiene internamente, es por esto que los dolores de cabeza, la gastritis y otros malestares se vuelven una constante “sin razón aparente”, pero la realidad es que tu cuerpo está comunicándote que necesita nutrirse. Nutrirse de verdad, no solo satisfacer el hambre. Para estos casos, una interesante alternativa es preparar jugos verdes depurativos que ayudan a equilibrar nuestra salud y desintoxicar el cuerpo poco a poco. ¿Cómo hacerlo? A continuación te lo decimos. Este jugo verde es fundamental para combatir la retención de líquidos en el cuerpo. Asimismo, ayuda a eliminar grasa corporal,, acelerar metabolismo y aporta vitaminas A, B, C, y minerales como calcio, potasio, magnesio y hierro. INGREDIENTES:Procedimiento y consumoIntroduce todos los ingredientes en la licuadora y tritúralos hasta que queden completamente líquidos y bien mezclados. [*] Consume este jugo tres veces por semana durante un mes y tu cuerpo se sentirá mucho más ligero, mejorará considerablemente tu digestión y, sobre todo, tu organismo estará depurado de toxinas. Eso sí, debes ser constante para que realmente funcione. A veces sentimos nuestro cuerpo pesado, cansado y con poca vitalidad, y la causa de esto no siempre es el cansancio físico o mental: nuestros hábitos de salud y nuestra alimentación juegan un papel importante en nuestro bienestar diario. Es por eso muy recomendable llevar a cabo una depuración de toxinas cada cierto tiempo. Hay que limpiar nuestro cuerpo por dentro para mantenerlo sano y fuerte. ¿Lista para comenzar?