Playbol… ¡Jugadores y MLB acuerdan e iniciarán temporada 60 juegos!

La Asociación de Jugadores de Grandes Ligas y la oficina del comisionado acordaron el martes un protocolo de salud y seguridad para jugar una temporada recortada de 60 partidos en medio de la pandemia del coronavirus. En un mensaje colgado en sus redes sociales, el sindicato informó que los jugadores acordaron reportarse a los campos de entrenamiento para el 1 de julio.

Los propietarios de la liga votaron el lunes para implementar una temporada de 60 juegos que comenzaría alrededor del 24 de julio. Después de la votación, MLB le preguntó al sindicato si los jugadores podrían presentarse en los campos de entrenamiento antes del 1 de julio y si el sindicato “estará de acuerdo con la Operación Manual que contiene los protocolos de salud y seguridad necesarios para darnos la mejor oportunidad de conducir y completar nuestra temporada regular y la postemporada”.

El sindicato acordó presentarse en los campamentos para el 1 de julio, pero aún está trabajando en detalles de los protocolos de salud y seguridad en medio de la pandemia de coronavirus, dijeron las fuentes. CBS Sports informó por primera vez el acuerdo.

Después de casi tres meses de negociaciones infructuosas, MLB optó por utilizar el derecho que se le otorgó en el acuerdo de las partes del 26 de marzo para imponer un calendario de la duración deseada. Al elegir una temporada de 60 juegos, la liga acumulará tantos juegos como sea posible hasta el 27 de septiembre, el límite autoimpuesto de la liga para que termine la temporada regular.

Además, la temporada de 60 juegos podría servir como un amortiguador contra una queja de la MLBPA, que, en el caso de una posible implementación, se espera que acuse a la liga de no cumplir con su deber de completar una temporada lo más completa posible. La liga también podría presentar una queja contra el sindicato.

Bajo la temporada impuesta, los jugadores recibirían la parte prorrateada completa de sus salarios: aproximadamente el 37% de sus salarios de temporada completa y alrededor de $1.5 mil millones en total. La postemporada se mantendría en 10 equipos. Los jugadores no recibirían perdón por el adelanto salarial de $170 millones que recibieron como parte del acuerdo de marzo y no recibirían dinero de la postemporada. Los jugadores no aceptarían usar micrófonos en el campo. Los equipos no usarían parches publicitarios en sus uniformes. El bateador designado universal probablemente permanecería en su lugar, ya que es parte del protocolo de salud y seguridad.

El anuncio llegó en momentos en que más peloteros continúan dando positivo de coronavirus –al menos siete tan sólo en los Philadelphia Phillies. Y en el ambiente flota la posibilidad de que, si la situación de salud se deteriora, todos los juegos podrían cancelarse.

Los clubes disputarán 10 juegos contra cada uno de los otros cuatro equipos de su división. Jugarán otros cuatro encuentros contra algunos de los cinco clubes en la división de la misma zona pero en la liga contraria, de acuerdo con detalles del calendario, obtenidos por The Associated Press.

Un club tendrá que realizar sólo un viaje a cada ciudad que visite, en lo que será la temporada más breve de las Grandes Ligas desde 1878. De hecho, el calendario quedará tan reducido que algunos fanáticos seguramente cuestionarán la legitimidad de las estadísticas que se impongan en la temporada.

En un vuelco, ambas partes acordaron expandir el uso del bateador designado a los juegos de la Liga Nacional, e instituyeron la innovación radical de comenzar los innings extra con un corredor en la intermedia.

El número de equipos en los playoffs seguirá siendo de 10, aunque ello podría cambiar aún.

Independientemente de lo que ocurra, la campaña será una de las más inusitadas en la historia de un deporte orgulloso de describir su competición por el título como un maratón y no un sprint.

“Hay mucha más presión, porque en un calendario de 60 juegos, pienso que uno tiene 25% más equipos que pueden competir, que no tenían idea de que no iban a competir en 162 juegos”, dijo John Smoltz, exlanzador y miembro del Salón de la Fama, quien trabaja ahora para la televisión.

La fecha límite para realizar canjes será el 31 de agosto y el plazo para elegibilidad en postemporada vencerá el 15 de septiembre. Los equipos pueden reanudar los canjes el viernes, cuando se descongelarán las nóminas.

Las nóminas de peloteros en activo estarán conformadas por 30 integrantes durante las primeras dos semanas de la temporada, 28 en las segundas dos y 26 posteriormente. No se ampliarán a 28 el 1 de septiembre, como estaba contemplado originalmente este año.

Sin actividad en las ligas menores, cada equipo podrá tener 60 peloteros, incluyendo un plantel alterno. Hasta tres jugadores de ese plantel podrán viajar con el equipo a los juegos. Uno de los tres debe ser cátcher.

Las Grandes Ligas decidieron mantener en 10 días el mínimo que un lanzador puede permanecer en la lista de los lesionados, en vez de volver a 15, como pretendían originalmente.

Seguirá vigente la nueva regla que obligará a que un pitcher enfrente como mínimo a tres bateadores o concluya medio inning.

En vez de jugar 162 duelos durante 186 días, cada equipo disputará una campaña regular de 60 encuentros en 66 o 67 días, dependiendo de si hay un juego inaugural transmitido por la televisión nacional un jueves por la noche.

Se prevé que la temporada concluya el 27 de septiembre. Ello dejará poco margen para realizar los juegos que suelen posponerse por la lluvia en este mes. espndeportes.espn.com