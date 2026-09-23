Jueza cuestiona públicamente a abogada en plena corte por su vestimenta

Mariah Medina afirmó que fue llamada al estrado y expuesta frente a acusados y otros abogados por el vestido que llevaba

Texas.– La abogada defensora Mariah Medina denunció haber sido reprendida por una jueza debido a la vestimenta que utilizó durante una jornada en un tribunal, una experiencia que calificó como incómoda y decepcionante.

Medina, exreportera de televisión radicada en San Antonio, relató en la red social X que la jueza consideró “inapropiado” el vestido gris que llevaba, una pieza recta, sin escote y a la altura de las rodillas.

Según explicó, la magistrada le pidió acercarse al estrado y dar la vuelta para observar su atuendo frente a acusados y otros abogados presentes en la sala. La litigante señaló que posteriormente le preguntó si consideraba apropiada esa vestimenta para un juicio por jurado.

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La abogada sostuvo que el cuestionamiento estuvo relacionado con el hecho de que sus hombros permanecían visibles, condición que, según le indicó la jueza, no estaría permitida por las reglas de vestimenta aplicadas en ese tribunal.

Medina indicó que ha utilizado ese mismo vestido en otros tribunales sin inconvenientes y aseguró que también lo había usado en numerosas ocasiones durante su etapa como reportera de televisión.

Tras el incidente, la abogada publicó una fotografía y un video de la ropa que llevaba para mostrar cómo estaba vestida. También aseguró que la jueza le preguntó si tenía un saco en su vehículo para cubrirse.

Medina afirmó que esta fue la primera experiencia de ese tipo desde que obtuvo su licencia para ejercer como abogada y cuestionó la forma en que fue abordada. “Su conducta no coincidió con sus palabras”, expresó al referirse a la magistrada.