Juan Marte respalda intervención de la avenida Luperón y pide obras similares para Santiago

El presidente de la CNTT calificó el proyecto como uno de los principales avances viales del Gobierno, aunque advirtió que es necesario sincronizar los semáforos para mejorar el flujo vehicular

Bartolo García

SANTIAGO.– El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, valoró positivamente la intervención realizada en la avenida Luperón, en Santo Domingo, al considerar que representa una de las obras de mayor importancia ejecutadas por el Gobierno en materia de movilidad y vialidad.

Marte afirmó que, a su juicio, se trata de una de las obras mejor gestionadas y con mejor terminación de la administración del presidente Luis Abinader durante los últimos años. Señaló que la intervención tiene el potencial de mejorar considerablemente el desplazamiento de miles de conductores que utilizan diariamente ese importante corredor de la capital.

Juan Marte

No obstante, el dirigente del transporte sostuvo que todavía existe un aspecto que debe ser corregido para aprovechar plenamente la infraestructura. Indicó que es necesario sincronizar los semáforos ubicados en las vías cercanas a la avenida Luperón, especialmente en los trayectos comprendidos entre la avenida 27 de Febrero y Pintura, así como en dirección hacia el Malecón.

Según Marte, todavía se producen congestionamientos en algunos puntos después de la salida del túnel, situación que podría reducirse mediante una adecuada coordinación semafórica. En ese sentido, consideró fundamental la intervención del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para garantizar mayor fluidez vehicular.

El presidente de la CNTT planteó que los semáforos comprendidos desde la avenida Núñez de Cáceres hasta Pintura, así como los ubicados desde las proximidades del Supermercado Bravo hasta el Malecón, deben funcionar de manera sincronizada. Entiende que esta medida permitiría aprovechar mejor la capacidad vial creada con la nueva infraestructura.

Marte aprovechó sus declaraciones para señalar que Santiago también necesita intervenciones viales de esta naturaleza. A su juicio, proyectos similares habrían generado un impacto significativo en la movilidad de la Ciudad Corazón y recibido un amplio respaldo de transportistas, choferes y conductores.

Finalmente, el dirigente reiteró sus críticas a las inversiones realizadas en proyectos como el Teleférico y el Monorriel de Santiago, al considerar que los recursos destinados a esas iniciativas pudieron emplearse en soluciones viales como la desarrollada en la avenida Luperón. Marte aseguró que obras de este tipo en Santiago serían ampliamente valoradas por el sector transporte y los ciudadanos.