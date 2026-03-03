Joven nadadora dominicana brilla y apunta a lo más alto del deporte acuático

Santiago, RD.– La joven nadadora Amanda Azcona se consolida como una de las figuras emergentes más destacadas de la natación dominicana tras completar una temporada 2025 llena de triunfos y reconocimientos.

Integrante del equipo Las Pirañas de Amaprosan, la atleta cerró el año como líder indiscutible de su categoría, destacándose tanto en competencias nacionales como internacionales.

Durante la temporada acumuló un impresionante total de 37 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, además de conquistar ocho trofeos como campeona individual, cifras que reflejan su dominio competitivo en el circuito.

Su desempeño trascendió las fronteras nacionales al conquistar el primer lugar en la categoría 11-12 años durante el X Dominican Republic International Swim Open, uno de los eventos más importantes del calendario regional.

Amanda Azcona (centro) celebra en lo más alto del podio tras una de sus dominantes actuaciones en 2025, año en el que acumuló 37 medallas de oro y se consolidó como la “Gran Piraña Infantil” de AMAPROSAN.

Posteriormente brilló en el Invitacional Internacional Marlins de Arroyo Hondo, donde obtuvo seis medallas de oro y se proclamó campeona de su categoría.

El talento de Azcona también quedó demostrado en Colombia, donde participó con la selección dominicana en el Campeonato Nacional Interligas Infantil en Cali, siendo reconocida como la Mejor Nadadora en el estilo dorso.

En esa misma ciudad también destacó en el XXV Torneo Internacional Delfín de Oro, donde se coronó campeona de su categoría y logró la distinción de Mejor Marca Técnica Infantil.

La temporada cerró con otra actuación sobresaliente en el XLII Internacional Delfines del Naco, donde obtuvo el trofeo de campeona y registró las mejores marcas técnicas del certamen.

A nivel nacional, Amanda también dominó importantes competencias como los XIV Nados Cortos LACES, donde se proclamó campeona absoluta de la categoría 11-12 años.

Asimismo, conquistó el campeonato de la Asociación de Natación de Santiago (ASONASA) y logró la Mejor Marca Técnica U-12 Femenino en el Campeonato ASONADINA 2025.

Su destacada trayectoria durante el año le valió el reconocimiento como Atleta Juvenil Femenina de Natación en la XVI edición de los Premios Panchón Tejada, otorgados por la Unión Deportiva de Santiago.

Además de sus logros deportivos, su equipo Las Pirañas de AMAPROSAN le otorgó el máximo galardón institucional, Gran Piraña Infantil 2025, destacando su disciplina, humildad y valores dentro y fuera del agua.

Con este brillante recorrido, Amanda Azcona se prepara ahora para un nuevo reto en su carrera deportiva: competir en la exigente categoría 13-14 años, donde buscará seguir demostrando que su talento apunta hacia la élite de la natación dominicana.

Con información de Juan Carlos Bisonó