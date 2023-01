José Zabala llega a España para participar en la feria de turismo Fitur

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Luis Hidalgo

Madrid-España: El influyente digital llegó esta mañana a la capital española Madrid para participar en la feria Fitur considerada como una de las más importantes de turismo en el mundo y compartir sus impresiones y todas las novedades noticiosas que pasarán en tan importante evento el cual va a destacar a la República Dominicana como uno de los países del mundo de mayor tráfico turístico y con destinos encantadores para todos lo que visiten a Quisqueya La Bella. El carismático y dinámico comunicador dijo que participará en los eventos de Fitur, compartirá con los dominicanos que viven en Madrid y que tratará de ir a Barcelona para ver si puede lograr una entrevista con el jugador de fútbol Pique e invitarlo al país.

El dinámico comunicador se convierte en el único invitado en participar en tan importante en representación de los comunicadores de la diáspora en New York con sus medios Zabala al Día y Al Día TV Más.

Fitur es Turismo. Es la primera cita anual para los profesionales del turismo mundial y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Es un foro único para promocionar las marcas, presentar nuevos productos, conocerlas ultimas tendencia y llenar las agendas de contactos y perspectivas de turismo.

Fitur es especialización, la sociedad evoluciona y el turismo es un reflejo de la multitud de gustos y tendencias que marcan un estilo de vida. Vanguardia, que engloba tecnología, futuro y sostenibilidad y conocimiento, es una plataforma de formación, debates e inspiración.

¿Por qué visitar Fitur? Hace crecer tu red de contactos. Conocer nuevos proveedores y clientes y fortalecer las relaciones comerciales con los ya existentes multiplicando las oportunidades de negocio. Consigue las mejores ofertas personalizadas. Inspírate con lo mejor del sector y obtén toda la información de las ofertas especializadas para participantes en FITUR. Conoce las nuevas tendencias del mercado. Consigue una puesta al día de todo el sector turístico gracias al programa de conferencias y jornadas técnicas. Disfruta de la ciudad de Madrid y su Comunidad. Más de 69.000 m2 de exposición en la capital mundial del Turismo y sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

Son cinco días que se traducen en cientos de oportunidades para hacer contactos, iniciar proyectos y cerrar acuerdos. En Fitur le ayudan a sacar el máximo partido a su asistencia, a encontrar profesionales con alto poder de decisión en cualquier segmento turístico: 38% público en general, 34% directores marketing, ventas comerciales y 21% ejecutivos de ventas y consultores. Además en FITUR, surgen encuentros fortuitos que también son generadores de grandes ideas y fuente de negocio. La presencia de más de 1170 medios de comunicación evidencia la expectación que genera este evento en un circuito internacional de ferias del sector: Aproveche la cobertura mediática para promocionar su destino o empresa.

Zabala es el comunicador digital de la diáspora que más eventos ha participado en el mundo, destacándose la visita del presidente Obama a Cuba, la boda del año en Londres del príncipe Harry y Megan, El Vaticano, el muro de Berlín, dominicanos en Europa, la Casa Blanca de muchos eventos más en el mundo. El comunicador por su trayectoria ha recibido todas las distinciones al premio digital siendo reconocido por el congresista Adriano Espaillat en el congreso de los Estados Unidos. Además recibió el premio nacional a la comunicación digital en la República Dominicana.

“Llegue a Madrid gracias a Dios, mi familia, mis compañeros los comunicadores digitales, patrocinadores, seguidores, amigos y relacionados por tanto apoyo. Gracias a Jaime Vargas y sus empresas como Vargas Draving School “La mejor manera de aprender a manejar” por su visión de enviar un comunicador de la diáspora para su medio “La Comunidad y su Futuro “ para apoyar este gran evento en favor del turismo y el país el cual es muy importante para los dominicanos del exterior, el público en general y sobretodo porque la mayor parte de turistas que llegan al país son de los Estados Unidos y es muy importante que las informaciones de un evento como este un comunicador del área esté presente. Gracias al cónsul Eligio Jáquez por su apoyo a mi participación. El Centro de Urgencias Médicas de la 181st con Audubon en el corazón de la comunidad dominicana en New York como lo es Washington Heights. “Donde me Curan”, encabezado por el Dr. Héctor Reyes y su equipo dirigido por Anny. Cibao Meat Products que visión y por mostrar interés como siempre por el turismo en la República Dominicana”.

“Lic. Ramón Tallaj Ureña, Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB, Elida Almonte de la Cámara Dominicana de Comercio USA, Comité Altagraciano CAUSA. A La Gran Parada Dominicana del Bronx la cual encabeza el líder comunitario Felipe Febles por su interés en que uno participe en los eventos que van a favorecer a la patria dominicana. Gracias a mis patrocinadores que todo el tiempo me apoyan en diferentes eventos nacionales e internacionales como son : Rafael Álvarez, Cirilo Moronta de 809 Restaurant and Grill “La Casa del Dominicano en el Exterior” Jhon Sánchez del INDEX, Yomare Polanco, Chef Jay Rodríguez un gran visionario culinario a mi mentor Félix Jerez, Dr. y familia Fajardo, Josephine Spa, El Pacha, la embajadora latina Ana Mora, Fredy Arias, Carlos Velázquez, ex diputado Rubén Luna , ex diputado Alfredo Rodríguez y muchas personas más, que son muchos y me siguen apoyando.