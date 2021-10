Asociación de productores de Televisión de New York “APPTV” encabezado por su presidente José Alduey y los directivos César Romero, José Samboy, Jackelin Contreras y Indhira Báez quienes juntos con el canal de televisión TV Quisqueya y su gran equipo que dirige Arsenio Rodríguez realizaron una exitosa campaña de vacunación “Vacúnate Celebremos la Vida-Juntos Podemos” en la plaza Las Américas de Washington Heights.

Cientos de personas de diferentes edades siguiendo los protocolos fueron vacunadas con Moderna, Johnson and Johnson y Pfizer durante la gran jornada comunitaria.



“Estamos unidos en la APPTV haciendo una labor en favor de la comunidad, una labor desinteresada y gratuita porque eso es parte del rol que debemos hacer los comunicadores de la comunidad y tenemos que entregarnos a ella en todo momento y más ahora con esta terrible pandemia Covid19. Tenemos que seguir promoviendo en todos nuestros programas con nuestra campaña que el COVID 19 no ha terminado y la solución es vacunarse. Solo en nuestra comunidad tenemos una vacunación de casi un 60% y debemos de hacer crecer esos números para que menos de las gentes nuestras sigan muriendo por no vacunarse. La comunidad perdió muchos seres queridos y ya es vasta. Todos unidos lo vamos a lograr. Tenemos que desmontar esas campanas de mentiras que le están metiendo miedo a nuestra gente y vamos a acabar con eso. Gracias a todos por estar aquí, hemos cumplido con la primera parte, pero vamos a seguir trabajando en este tema en nuestros programas. Gracias a NALEO, dominicanos USA, Hospital Presbiteriano, los artesanos, a la asambleísta Carmen de la Rosa por conseguir un camión de la ciudad de New York para vacunar y hacer las pruebas. Estamos muy contentos y misión cumplida en la Plaza las Américas con el apoyo de nuestra gente de la comunidad” dijo Sierra.

Debo destacar que en el encuentro se recordó al comunicador fallecido Ramón Aníbal Ramos, quien fue el gestor y fundador de la organización que agrupa a más de 40 productores de televisión y medios de comunicación de la comunidad. El exitoso encuentro contó con la participación de la asambleísta por el distrito 72 Carmen de la Rosa, Dr. Rafael Lantigua, Eddy Cuesta de la organización “Dominicanos USA”, Juan Rosa y Orlando Ovalles de la organización NALEO entre otras personalidades invitadas entre ellos Elías Barrera Corporán.

Por José Zabala