El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se impuso en las elecciones del estado de Michigan. De esta manera, al sumar los 16 votos electorales que otorga, queda a solo 6 de llegar a la Casa Blanca. De alzarse con Nevada, Georgia, Carolina del Norte o Pensilvania, logrará su objetivo.

Trump, en tanto, continúa con 214 votos y deberá ganar todas las carreras disputadas restantes -y además sumar Alaska, que se estima votará por el republicano- para remontar la carrera.

Según el conteo de The Associated Press, con el 99% de las boletas escrutadas, el ex vicepresidente de Barack Obama se impone por una diferencia ligeramente mayor a los 70.000 votos. En términos porcentuales, es una ventaja de 49,89% contra el 48,58% de Trump.

De esta manera, con la victoria en Michigan y Wisconsin Biden da vuelta dos de los tres estados de los “grandes lagos” que fueron claves para la victoria del actual mandatario en 2016. Los resultados en Pensilvania, el tercero, todavía no han sido anunciados, pero el demócrata se ha mostrado optimista acerca de la posibilidad de que las boletas que restan por contar le permitan remontar la ventaja que mantiene su oponente.

Con el 87% de los votos contados, Trump mantiene una ventaja de alrededor de 300.000 votos (alrededor de 3,5%). No obstante, la vasta mayoría de ellos son boletas enviadas por correo, donde predomina el apoyo a Biden.

Biden ha anticipado que confía en lograr la victoria una vez termine el conteo de votos a nivel nacional. “ No estoy aquí para declarar que ganamos, pero sí para informar qué cuando finalice el conteo de votos, seremos los ganadores ”, afirmó en un mensaje público desde el Chase Center de Wilmington, en Delaware, donde reside.

También envió un mensaje a Trump, cuya campaña ha denunciado fraude en distintos estados e interpuesto acciones legales para frenar el conteo de votos en dos -Michigan y Pensilvania- y realizar un recuento en otro: Wisconsin. “Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca”, expresó.

Además de Pensilvania, mencionado anteriormente, este es el estado de la carrera en el resto de los territorios en disputa.

Georgia: El conteo de resultados en Georgia avanza con lentitud en su tramo final. Allí mantiene una ventaja del presidente Donald Trump, mientras la campaña demócrata continúa con la esperanza de revertir el resultado ayudado por los votos enviados por correo. Con el 97% de los votos escrutados, Trump cuenta con 2,412 millones de votos, mientras que los de Biden ascienden a 2,358 millones. La diferencia es menor a 55.000 votos y, en términos porcentuales, es apenas mayor al 1%.

La mayoría de los votos que quedan por contar son sufragios enviados por correo, que favorecen considerablemente a Joe Biden. De todas formas, la metodología del conteo depende de cada contado, por lo que no necesariamente la tendencia demócrata sería tan amplia como lo necesitan.

El registro de estos votos se vio afectado por la rotura de una tubería en una sala donde se almacenaban las boletas enviadas con anticipación. El hecho ocurrió en el condado de Fulton (donde está Atlanta) y las autoridades aclararon que ningún sobre se dañó por el hecho, pero obligó a cambiar la logística para poder continuar el procesamiento. Hacia el mediodía, el secretario de Estado indicó que la meta es tener todos los votados contados al cierre de esta jornada.

Nevada:

Biden mantiene una ventaja de solo 8.000 votos (menos de 1%) con el 75% de los sufragios escrutados en el estado ubicado en el oeste del país. Si bien las autoridades electorales anticiparon que pueden publicar nuevos datos durante el día, indicaron que el resultado final probablemente sea anunciado el jueves. Además, se espera que las boletas enviadas por correo recibidas o enviadas el mismo día de la elección lleguen la semana que viene.

Carolina del Norte:

Con el 94% de los votos escrutados, Trump mantiene una ventaja de 1,4% por sobre su contrincante. En votos, la diferencia es ligeramente inferior a 80.000. De todos los territorios disputados, este es aquel en el que el presidente cuenta con mayores chances de obtener la victoria.

No obstante, las autoridades estatales indicaron que los resultados permanecerán “mayormente inalterados” hasta el 12 de noviembre. En un comunicado, explicaron que este será el caso porque la mayoría de los órganos electorales de los condados no comenzarán a escrutar los votos anticipados hasta que tengan una serie de reuniones. infobae.com