“No cuestiono a las personas porque tengan preferencias sexuales. El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo participaría en un show, claro que sí, pero no a nivel de Madonna y Tokischa. Jajaja, que te digo, no sé, la verdad no sé si llegaría hasta ahí, pero como te digo, respeto lo que hace cada quién” dijo Jenn Quezada al portal digital Al Día TV Más.

José Zabala.

New York-WAHI: Madonna de 63 años y Tokischa de 26 se besaron en la celebración del Orgullo LGBT+ en Nueva York el pasado 24 de junio de 2022. Ambas sorprendiendo a todos los presentes con un beso más largo de lo previsto según comentan. Ver A la reina del Pop despidiendo por su actuación a la rapera dominicana con un beso, el cual fue calificado de erótico, sensual y muy apasionado que calentó todas las redes sociales y los medios de comunicación.

A lo que la Influencer respondió a preguntarle sobre esa acción sensual la vista de todo el mundo:

“Yo soy una persona que respeto mucho las decisiones de los demás, no cuestiono a las personas porque tengan preferencias sexuales, que si prefieren mujer, que si prefieren hombre; yo creo que lo que vale es el ser humano, y tiene que haber un respeto para todo el mundo, o sea, no es por el que tú seas lesbiana o seas gay que la gente tiene que irrespetarte, o tratarte mal; simplemente aceptar la decisión de cada quién. Yo respeto lo que hace todo el mundo, me parece muy chévere que Tokischa haya colaborado con Madonna, al final es una dominicana que está poniendo nuestro país en la vista de las personas anglosajonas que es un mercado muy amplio y está la República Dominicana”, dijo Jenn.

“Yo creo que no, esa es su forma, ella su es una persona extrovertida, una chica que solamente decidió ser ella, ha gustado, es una chica con una personalidad muy explosiva, muy linda sobre todo, y Tokischa es muy inteligente, demasiado inteligente, es una persona que yo estoy segura que tú te sientas con ella a sostener una conversación, y tú puedes durar una hora y hablar de cualquier tema y ella va a saber”, agregó la influencer.

“No he tenido la oportunidad de hablar con ella, pero he visto entrevistas de ella y he visto su desenvolvimiento, como habla, como se expresa y de verdad que tiene mucho en la cabeza. Yo participaría en un show, claro que sí, pero no a nivel de Madonna y Tokischa; como te estoy diciendo, yo respeto. Mira no me quieras tu meter al medio que yo no opino en esas cosa, respeto lo que hace cada quién y todo el mundo feliz”, finalizó diciendo sobre el tema.

Con relación a las críticas que le hacen dijo lo siguiente:

“¿Tú sabes qué? Que yo he aprendido a coger y dejar, tomo lo bueno y desecho lo malo, al final las críticas, te hacen mejor, quien no te critica es porque tú realmente no estás haciendo nada bueno; tienen que estar las críticas para tu saber que estás trabajando, qué estás haciendo algo bueno, no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que uno hace. Pero siempre uno tiene que seguir adelante, positivo siempre, desechando todos esos comentarios negativos. Obviamente a veces uno se siente incómoda, porque uno es un ser humano, se siente molesta, pero nada, la vida sigue y solamente es seguir para adelante y seguir trabajando, haciendo lo que a mí me gusta y que a la gente también le gusta y disfruta”, dijo Jenn.

La comunicadora e influencer Jenn Quezada, está de visita en la ciudad de New York y fue la invitada especial del evento “Dominican Taste Festival-EL Sabor es Nuestro” este pasado domingo 26 de junio 2022. Quezada recibió una alta distinción por su trayectoria de parte de los organizadores de la segunda versión del festival gastronómico y cultural considerado el más grande que se realiza en los Estados Unidos por la comunidad dominicana radicada en el exterior.

“No sentimos muy agradecidas con la presencia de Jenn Quezada, una gran dominicana que representa a todas las mujeres emprendedoras que hoy están aquí en este gran pabellón de emprendedores”, dijo Elida Almonte directora del Evento. “Muy agradecida por esta gran oportunidad y poder compartir con tantas gente linda de esta comunidad dominicana. Que este vendiendo productos hecho en la República Dominicana, nuestro sazón, nuestra comida, la gastronomía dominicana que le gusta a todos. Estoy muy feliz y espero ser parte de este evento el próximo año”, dijo Jenn Quezada.