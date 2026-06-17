JCE lleva jornada especial de cedulación a Bohechío y beneficia a más de 1,200 ciudadanos

Bartolo García

BOHECHÍO, SAN JUAN.– La Junta Central Electoral (JCE) impactó a 1,245 ciudadanos durante una jornada especial de cedulación desarrollada el pasado fin de semana en el municipio de Bohechío, como parte de los esfuerzos que realiza la institución para avanzar en la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral y la cédula de identidad.

La iniciativa se llevó a cabo desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales de la localidad, lo que permitió acercar los servicios a una amplia cantidad de residentes mediante operativos especiales, volanteo y perifoneo en distintos puntos del municipio.

La jornada estuvo supervisada por la miembro titular del Pleno de la JCE, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, junto a la miembro suplente oriunda de Bohechío, María Estela de León, y el director nacional de Cedulación, Américo Rodríguez, quienes dieron seguimiento a los trabajos realizados durante los tres días.

Los operativos beneficiaron no solo a residentes de Bohechío, sino también a ciudadanos de los distritos municipales de Arroyo Cano y Yaque, así como de comunidades como La Guama, Guayuyal, La Loma de Yaque, Buena Vista, El Palmar, Los Fríos y Los Severinos, entre otras localidades cercanas.

Durante el acto de apertura, María Estela de León destacó que esta modalidad de trabajo constituye una experiencia piloto que podría ser replicada en otras zonas del país donde la JCE identifique condiciones favorables para facilitar el acceso de la población al documento de identidad.

“Esta es una iniciativa modelo que permitirá acercar los servicios a las comunidades y garantizar que cada dominicano y dominicana habilitado pueda obtener su cédula de identidad y electoral”, expresó De León durante la actividad.

La jornada contó con el respaldo de diversas autoridades e instituciones locales, entre ellas el Ayuntamiento Municipal de Bohechío, las juntas distritales de Arroyo Cano y Yaque, los consejos de regidores, la Iglesia Católica San Antonio de Padua, miembros de la Junta Municipal Electoral, universidades, empresas privadas y delegados de partidos políticos, quienes colaboraron para garantizar el éxito de la iniciativa.