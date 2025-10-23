JCE continuará este sábado ruta de conformación OCLEE en ciudades de USA

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La Junta Central Electoral (JCE) continuará el próximo sábado 25 la ruta de recepción de propuestas para la conformación de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE), en varias ciudades de la circunscripción 1-USA, responsables del montaje de las elecciones del año 2028 en el exterior.

Las ciudades a visitar son Boston, este sábado 25 a las 10:00 a.m. en el restaurant Merengue, ubicado en el 156-160 en la avenida Blue Hill; en Providencia a las 4:00 p.m. de este mismo día, en el Club Juan Pablo Duarte, ubicado en el 100 de la calle Niagara.

El domingo 26 en The Excelsior 190, US-46 Saddle Brook a las 10:00 a.am.; y a las 4:00 p.m. en el restaurant 809, ubicado en el 112 de la calle Dyckman, en el Alto Manhattan.

La comisión a cargo de la ruta estará encabezada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y los acompañarán los miembros titulares del Pleno y del Voto en el Exterior, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; Samir Rafael Chami Isa; Well Sepúlveda; Suedi León Jiménez; Arlen Patricia Regalado, y Keila Mateo.

El proceso para integrar una OCLEE inicia con la recepción de propuestas que se presentan en cada reunión y se otorga, además, 10 días laborables adicionales para nuevos depósitos o para completar expedientes.

Agotado el calendario de recepción, se levantan los informes y actas de las reuniones y se cuelgan en la página web de la JCE.

Posteriormente el Pleno elabora una propuesta de resolución mediante la cual se aprueban de manera preliminar las conformaciones, estructuraciones o reestructuraciones y ésta se presenta a opinión de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a los fines de que hagan observaciones o sugerencia, o que ratifiquen las propuestas.

Finalmente, el Pleno de la JCE aprueba la resolución definitiva y procede al acto de juramentación de los miembros designados.

Para ser miembro titular o suplente de una OCLEE se requiere ser mayor de 25 años, estar domiciliado en la circunscripción y tener, por lo menos, tres (3) años de residencia en ese lugar.

Asimismo, estar en pleno goce de los derechos civiles y gozar de buena reputación. Está establecido que en la composición de cada OCLEE al menos uno de sus miembros titulares deberá ser doctor o licenciado en derecho.

Los encargados/as de las Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) fungirán como secretarios/as de las OCLEE.