¿Inteligencia Artificial amenaza los ingresos de Onlyfans?

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La red produce una gran cantidad de contenido para adultos todos los días, que van desde formatos de fotos y videos hasta videollamadas

La nueva amenaza de Onlyfans no es otra que la Inteligencia Artificial. El denominado como proyecto TheRRRealist, crea modelos hiperrealistas usando el programa de Stable Diffusión. Se trata de una imagen CGI muy trabajada y que incluso podrían “hablar” con sus seguidores.

Inteligencia artificial

Twitter: @TheRRRealist

TheRRRealist tiene una cuenta de Twitter, donde comparte casi todo su contenido y hace difusión, además de estar presente en DeviantArt. Tiene su propio portal oficial fuera de Onlyfans, donde ofrecen los sets de imágenes de las distintas modelos, además de un paquete gratuito. Un método que está comenzando a usar mucha gente, ya que no te obliga a estar suscrito ni dar un pago mensual.

El miedo de las modelos de Onlyfans

Ahora, esto podría trasladarse a OnlyFans, ya que esta tecnología podría ser utilizada en la plataforma. Si estos contenidos virtuales comienzan a popularizarse, las modelos reales estarían en clara desventaja, pues estas modelos no sufren de impedimentos biológicos, no se cansan, no se enferman y no envejecen.

Los incontables usos de la Inteligencia Artificial

Otro trabajo que pone en jaque es el de la dirección de una empresa. Es el caso de Tang Yu, la Inteligencia Artificial nombrada CEO por NetDragon, que ha conseguido aumentar un 10% en la bolsa de Hong Kong elevando el valor de la empresa. Ya en 2018, un robot se presentó a la alcaldía de un distrito de Tokio para acabar con la corrupción, conocido como Michihito Matsuda, y consiguió quedar en tercer puesto con 4.013 votos.

“Creemos que la IA es el futuro de la gestión corporativa, y nuestro nombramiento de la Señorita Tang Yu representa nuestro compromiso de adoptar realmente el uso de la inteligencia artificial para transformar la forma en que operamos nuestro negocio y, en última instancia, impulsar nuestro crecimiento estratégico futuro”, explicó el presidente de NetDragon, Dejian Liu.