Institución filantrópica continúa legado Roberto Clemente en El Bronx

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La institución sin fines de lucro, Proyecto Club Clemente (PCC), que fundara en esta ciudad Eliézer Rodríguez, continúa en El Bronx de manera ininterrumpida por 25 años el legado del ex Grandes Ligas, Roberto Clemente, fallecido en un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1972 mientras llevaba ayuda a víctimas del terremoto en Nicaragua.

El PCC anuncia con orgullo que la Semana «Recuerdo de Roberto Clemente» comienza este sábado 27 de diciembre, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en la YMCA de Castle Hill, ubicada en el 2 de la avenida Castle Hill; el domingo 28, de 12:00 a 8:00 p.m.; lunes 29 de 12:00 a 8:00 p.m.; martes 30 de 12: 00 a 8:00 p.m.; y miércoles 31 de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Las actividades cuentan con estacionamiento gratuito, se informó.

Esta organización promueve los valores de Clemente (amistad, lealtad, amor, fe, la comunidad y el compromiso) lamentablemente fallecido a destiempo cuando llevaba 16.000 libras de ayuda a las víctimas del terremoto en Nicaragua.

El PCC utiliza la sede del YMCA (Asociación Cristiana de Jóvenes -Young Men’s Christian Association-), fundada en 1844 en Londres, por promover verdaderos valores humanos.

La mañana de esta Navidad la entidad llevó a cabo su distribución anual de juguetes para niños(as), quienes se mostraron rebosantes de alegría junto a sus familiares.

También se entregaron regalos a los menores inscritos en los programas extraescolares de la YMCA. Igualmente, colaboraron con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Hudson Gateway.

El fundador Rodríguez se convirtió en «Papá Noel» por un día, ayudando a repartir los regalos junto a voluntarios a los que llama sus elfos. Sostiene que el objetivo es simple; retribuir y recordarles a las familias que cuenten con nuestro apoyo.

«Es una sensación maravillosa saber que pusiste un brillo en los ojos de algunas familias durante esta época alegre del año», precisa Rodríguez.

Asimismo, se refiere principalmente a dos iniciativas: «La organización de El Bronx, PCC, que honra la memoria de «Clemente» a través de proyectos humanitarios y deportivos como la «Operación Batter-Up» para donación de equipos de béisbol, y la culminación de su última misión humanitaria en Nicaragua.