En Instagram han decidido que era hora darle un lavado de cara a la aplicación, cambiando el diseño de su página de inicio por primera vez en años. La idea, según la red social, es hacer énfasis en dos recientes características de la aplicación: Reels y la Tienda.

Reels, por supuesto, es el nuevo tipo de contenido que introdujo Instagram hace poco tiempo a la app con la clara intención de competir con TikTok, red social que está arrasando, en especial entre el público juvenil. A partir de ahora, hay forma de acceder directamente a los Reels de los usuarios que sigues desde la página de inicio, mucho más fácil que anteriormente, que era necesario acceder a su perfil o cruzar los dedos por que el algoritmo te lo mostrara. Con mayor facilidad de acceso, la idea es que los usuarios creen (y consuman) más Reels.

Today you’ll start seeing a Reels tab and a Shop tab on your home screen ✨ https://t.co/6CKOiucokx pic.twitter.com/fdMOI8Dhya

Some changes are coming to Instagram 👀

The Shop tab is a better way to connect with brands, find products you love and support small businesses 🛍

You can find personalized recommendations, editors’ picks and more 🙌

We’re excited about all these updates and think they give Instagram a much-needed refresh. ❤️ pic.twitter.com/XgefDqi4we

— Instagram (@instagram) November 12, 2020