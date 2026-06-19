Inician preparativos para la tradicional celebración “Dominican Taste Festival 2026” en el Alto Manhattan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Con la asistencia de personalidades de diferentes sectores dentro de la comunidad dominicana en esta ciudad, la empresaria Elida Almonte inició los preparativos para la tradicional celebración del “Dominican Taste Festival 2026” en el Alto Manhattan.

Almonte, directora general, precisa que el Festival 2026 viene cargado de música, alegría y sabor para toda la comunidad que, año tras año, respalda masivamente el evento. “Una vez más, traemos un pedacito de ‘Quisqueya’ al corazón de Washington Heights.”

En esta ocasión, el Festival estará dedicado a la provincia de Samaná, presentando su rica gastronomía y, sobre todo, la cultura que los identifica. Dos días consecutivos: sábado 27 y domingo 28, en Plaza Quisqueya, ubicada en Broadway, esquina con la calle Dyckman, en el sector de Inwood, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.

Podrán encontrar el pabellón de emprendimiento, así como la oferta turística presentada por el Ministerio de Turismo en NYC, que presentará el destino RD por todo lo alto, sostiene la empresaria Almonte.

También habrá participación de los chefs, quienes, como cada año, presentan esa gran fusión gastronómica con nuestra comida criolla. Estarán encabezados por el prestigioso chef Almilkar Gonell.

Tendremos el pabellón de artesanos y una gran participación de instituciones de nuestra comunidad, donde participarán el Metropolitan Hospital y diferentes instituciones comunitarias para ofrecer sus servicios en el festival a nuestra gente. United Healthcare, el Community Plant, también estarán presentes; la Asociación Médica Dominicana, entre otras instituciones, subrayó Almonte.