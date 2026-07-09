Ingenieros dominicanos en Nueva York respaldan avances para aplicar la Ley 16-26

Profesionales dominicanos del área de la ingeniería residentes en Nueva York expresaron su respaldo al anuncio realizado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sobre la aprobación del protocolo que regirá la aplicación de la Ley 16-26, durante la protesta pacífica organizada por el Comité Institucional Codiano (CIC) frente a la sede de esa institución.

Los ingenieros destacaron que el ministro también informó la adopción de las primeras medidas para iniciar el proceso de reconocimiento y pago de las acreencias correspondientes a los contratistas beneficiarios de la legislación, lo que consideran un paso importante para dar cumplimiento a la normativa aprobada por el Congreso Nacional.

Según explicaron los voceros del CIC, Miguel Liberato y Samuel Peña, el anuncio marca un punto de inflexión en la ejecución de la ley, luego de que un representante del ministro comunicara que la comisión ejecutora celebró su primera sesión de trabajo y aprobó el protocolo que servirá de base para la aplicación del proceso.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hacienda, la reunión estuvo encabezada por el ministro Magín Díaz y contó con la participación del contralor general de la República, Gerardo Espinosa; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quienes integran la comisión responsable de implementar la legislación.

Los profesionales residentes en Nueva York resaltaron que la manifestación realizada por el CIC transcurrió de manera pacífica, con la participación de decenas de contratistas que mantienen deudas históricas pendientes de cobro con el Estado, desarrollándose en un ambiente de orden, civismo y respeto a las instituciones.

Asimismo, los directivos del Comité Institucional Codiano calificaron el anuncio como un avance significativo y aseguraron que constituye el primer resultado concreto de las gestiones institucionales emprendidas durante los últimos meses para exigir la aplicación de la Ley 16-26. No obstante, indicaron que continuarán dando seguimiento al trabajo de la comisión ejecutora hasta que los expedientes sean evaluados con transparencia y comiencen los pagos establecidos en la normativa.

Los ingenieros dominicanos en Nueva York afirmaron que permanecerán vigilantes del desarrollo del proceso y recordaron que, antes de convocar la protesta, el CIC agotó diversas vías institucionales, incluyendo comunicaciones oficiales al Ministerio de Hacienda, una intimación por silencio administrativo, solicitudes de intervención al Defensor del Pueblo y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, así como gestiones ante el Congreso Nacional para promover el cumplimiento de la ley.

Con información de Ramón Mercedes