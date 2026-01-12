Banco Popular
Indocumentados en USA aumentan en tres millones desde 2019

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Un reciente análisis del “Migration Policy Institute”, establece que la población indocumentada en los Estados Unidos ha aumentado hasta los 13.7 millones de personas a mediados de 2023, un incremento de tres millones desde el 2019.

Pese al aumento, todavía una gran parte de la población indocumentada (45 %) lleva 20 años o más en el país, mientras que un 14 % lleva entre 15 y 19 años, y el 21 % tiene al menos 5 años. Solo el 20 % llevaba menos de cinco años en el país.

La mayoría de ellas vienen de Suramérica y el Caribe y se han concentrado mayormente en cuatro lugares: California, Texas, Florida y Nueva York.

En NY, dice el estudio, había 836.000 inmigrantes indocumentados, el 40 % de estos provenientes de México, Centroamérica y un 23 % de Suramérica.

En cuanto a tiempo de residencia, en NY, el 42% de los indocumentados lleva 20 años o más en el país, seguido por el 18% que lleva menos de 5 años.

En EUA hay 6.3 millones de niños menores de 18 años, sólo un millón posee documentos y vive con al menos un progenitor indocumentado.

Hay 14 millones de ciudadanos estadounidenses o poseedores de ‘green card’ que viven en un hogar con al menos un inmigrante indocumentado. Quienes no tienen papales representan el 26 % de la población extranjera.

Los mexicanos eran el 62% de la población indocumentada en este país y ahora son el 40%.

