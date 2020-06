Incendiaron restaurante donde un policía mató a tiros a un afroamericano desarmado

Manifestantes en la ciudad estadounidense de Atlanta saquearon y luego incendiaron el restaurante Wendy’s, en cuyas inmediaciones la Policía mató a tiros a Rayshard Brooks, un afroamericano desarmado que opuso resistencia cuando era arrestado.

Los agentes llegaron al restaurante el viernes por la noche por informes de que un joven, presuntamente en estado de ebriedad, estaba durmiendo en el interior de un vehículo. Desde la Policía aseguran que, tras dar positivo a la prueba de alcoholemia, trataron de detenerlo, pero este no colaboró y les arrebató una táser.

There goes @Wendys on University Ave.

I had to step away for my own safety but here is a look at rioters right before they lit a firework in the Wendy’s where #atlantapolice shot and killed #RayshardBrooks @FOX5Atlanta pic.twitter.com/rR0XdDkaBk

