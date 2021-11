Un bufé libre de la ciudad china de Changsha prohibió el ingreso a un cliente habitual por haber comido demasiado en ocasiones anteriores, denunció este jueves el hombre, visiblemente enfadado, en el canal local Hunan TV.

Kang, quien indicó que es ‘mukbang’, bloguero que transmite en vivo sus comidas, dijo que durante su primera visita comió 1,5 kilogramos de manitas de cerdo y hasta 4 kilogramos de gambas la segunda vez que acudió al local. El cliente calificó la decisión del restaurante de “discriminatoria”.

“Puedo comer mucho, ¿es un defecto?”, preguntó Kang durante su aparición en televisión.

Sin embargo, el dueño del bufé se negó rotundamente a permitir nuevamente su ingreso, señalando que su apetito le causa grandes pérdidas.

“Cada vez que viene aquí, pierdo unos cientos de yuanes. Incluso cuando bebe leche de soja, puede beber 20 o 30 botellas. Cuando se come las manitas de cerdo, consume la bandeja entera. Y en cuanto a las gambas, generalmente la gente usa pinzas para recogerlas y él usa una bandeja para tomarlas todas”, dijo el restaurador, agregando que considerará ‘non gratos’ a todos los ‘mukbang’.

Según la ley local, el propietario puede impedir su ingreso sin violar el derecho del cliente. “La negativa de admisión por parte del empresario no causará pérdidas a los consumidores, por lo que no hay infracción de sus derechos. […] Para entidades de transacciones ordinarias, como restaurantes, […] los empresarios tienen la libertad de elegir si aceptan o no a los consumidores”, comentaron desde el bufete de abogados Hunan Jiantian, haciéndose eco del caso.