Difundieron los videos de la mortal golpiza policial contra un hombre afroamericano en EEUU

Los agentes involucrados en la detención del joven, de 29 años, fueron acusados de asesinato en segundo grado

Autoridades de la ciudad de Memphis (Tennessee, EE.UU.) publicaron este viernes varias grabaciones que muestran el arresto de Tyre Nichols, un joven afroamericano de 29 años que murió tres días después que varios agentes le propinaran una paliza durante un atasco de tráfico el pasado 7 de enero.

Los cinco expolicías que estuvieron involucrados en la detención del joven fueron acusados de asesinato en segundo grado. Actualmente, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. y Justin Smith, todos ellos afroamericanos, se encuentran bajo custodia y enfrentan además otros cargos, como asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

The Tyre Nichols video! Man this is some sick ish bro pic.twitter.com/DRpgvWitab