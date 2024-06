Hunter Biden, declarado culpable de tres delitos tras mentir en la compra de un arma de fuego

Hunter Biden fue hallado culpable de los tres delitos graves de los que se le acusa en un juicio federal por posesión ilegal de armas. Esta es la primera vez en que el hijo de un presidente en funciones en Estados Unidos es condenado.

Los tres cargos de los que fue encontrado responsable son: mentir a un comerciante de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y tener el arma de forma ilegal durante 11 días.

Todos estánrelacionados con la compra de un revólver en 2018 cuando, según argumentaron los fiscales, el hijo del mandatario mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía drogas ilícitas ni que era adicto a ellas.

El dictamen llegó este martes 11 de junio, luego de que el jurado de 12 miembros, en Wilmington, Delaware, deliberara durante aproximadamente tres horas a lo largo de dos días.

Hunter Biden, de 54 años, mostró poca emoción mientras se leía el veredicto en su contra. Después de escuchar el fallo, abrazó a sus dos abogados, sonrió débilmente y dio un beso a su esposa, Melissa, junto a quien salió de la sala del tribunal.

La primera dama Jill Biden llegó a la corte minutos después de que el jurado emitiera su dictamen, por lo que no estaba en la sala cuando se conoció el fallo.

