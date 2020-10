La depresión, el estrés, habrían sido las causas que llevaron a Juan Francisco Núñez Leonardo a lanzarse ayer del séptimo piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal).

Así lo declara el propio Núñez en un video que grabó poco antes de lanzarse con fines suicidas.

«Sí, buenos días. Es una decisión difícil la que voy a tomar, quizás no es la mejor decisión, no tengo problemas personales, no tengo problemas económico, no tengo deudas, no tengo problemas de mi familia, no tengo ningún tipo de problemas, solamente tengo mucho estrés. Por favor le pido a mis compañeros, a mis amigos que le den mucho apoyo a mis hijos y también mucho apoyo a mi mamá. Y perdón por lo que voy hacer», dijo Núñez poco antes de tomar la fatídica decisión que lo condujo a la muerte.